In Terra Amara Demir si convincerà che Züleyha ami ancora Yilmaz, al punto che inizierà a seguirla anche quando quest'ultima si recherà al cimitero. Il comportamento dell'uomo sarà il risultato della manipolazione di Sevda, le cui bugie lo porteranno a pensare che la moglie non abbia dimenticato il suo ex. Sevda farà tutto questo solo per aiutare la figlia, Ümit, a riconquistare Demir.

Demir scopre che Züleyha ha deciso di commemorare Yilmaz senza dirgli niente

Demir rimarrà abbastanza turbato dopo una serie di avvenimenti che si verificheranno nella vita sua e di Züleyha.

Non gli piacerà che la moglie decida di commemorare Yilmaz intitolandogli il campo destinato ai bambini di Çukurova, anche perché avrebbe dovuto avere il nome della madre Hünkar.

Züleyha l'ha fatto per un solo motivo: in quel campo è stata trovata l'eredità di Yilmaz, 30 milioni di lire turche usate per concludere i lavori, e poi il giovane rimane sempre il padre di suo figlio. Sarà un bel gesto quello di Züleyha, ma per Demir la moglie vorrà solo nascondere qualcosa, magari che ama ancora il suo ex.

Sevda prova a separare Demir da Züleyha

A rincarare la dose ci penserà Sevda che, durante una conversazione con Demir nella serra di Villa Yaman, gli racconterà che Züleyha, quotidianamente e di nascosto, si reca in cimitero per visitare la tomba di Yilmaz.

Anche in quel preciso istante la ragazza si troverà dal suo ex e a quanto pare gli ha portato dei narcisi, che simboleggerebbero l'amore eterno.

Ci sarebbe anche qualcos'altro che avvalorerebbe l'ipotesi del possibile amore che Züleyha proverebbe ancora per il suo ex. Sempre Sevda racconterà a Demir che Züleyha, quando non è in casa, chiama Adnan con il nome di Yilmaz.

Demir segue Züleyha nel cimitero e la osserva nella tomba di Yilmaz

In realtà tutte le cose raccontate da Sevda sono bugie e fanno parte del suo piano per allontanare Demir da Züleyha, per poi farlo tornare tra le braccia di Ümit. La figlia ha supplicato la madre di aiutarla nel suo intento perché non riesce a vivere senza di lui e, a quanto pare, le bugie di Sevda coglieranno nel segno, perché Demir si preoccuperà seriamente per l'atteggiamento che Züleyha ha nei suoi confronti, così si recherà subito in cimitero per seguire la moglie.

Quando la vedrà accanto alla tomba di Yilmaz, intenta a piantare quei narcisi che simboleggerebbero l'amore eterno, non saprà che cosa fare e il suo cuore andrà in mille pezzi. In realtà non riuscirà a sentire ciò che dice la moglie, la quale si ritroverà a raccontare a Yilmaz che finalmente ha ritrovato la serenità con Demir: "Prima di morire mi hai detto che avresti voluto che fossi felice, sappi che ora lo sono".