Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano si ritroverà a fare i conti con il rifiuto da parte di vari ragazzi. Dopo un incontro al buio con i corteggiatori, alcuni di questi preferiranno fare un passo indietro e non mettersi in gioco come suoi pretendenti. A impaurirli sarà anche il fatto che Ida ha già un figlio.

Alessio e Claudia metteranno la parola fine alla loro frequentazione perché si renderanno conto di essere incompatibili, mentre Barbara porterà avanti la conoscenza con Marcantonio.

Ida Platano viene rifiutata da vari ragazzi

Ida Platano terrà banco nel corso dei prossimi appuntamenti dopo il suo debutto sul trono.

Terminata la storia d'amore con Alessandro Vicinanza, l'ex dama del trono over ha accettato la proposta di Maria De Filippi e della redazione del programma per rimettersi in gioco e provare a cercare l'anima gemella.

Un ritorno che ha alimentato accese polemiche sui social, ma sicuramente saprà dare una sferzata giusta agli ascolti della trasmissione di Canale 5, che continua a essere leader della fascia pomeridiana.

Ida si ritroverà a fare i conti subito con il rifiuto da parte di alcuni ragazzi, che dopo aver partecipato a un incontro al buio scopriranno che è proprio l'ex dama siciliana la donna da conquistare.

Un ragazzo riesce ad attirare Ida: anticipazioni Uomini e donne

A quel punto diversi dei pretendenti preferiranno non mettersi in gioco in quanto spaventati dal fatto che Ida sia già mamma di un figlio.

Ammetteranno di non essere pronti per gettarsi a capofitto in una situazione del genere e pur di non prenderla in giro preferiranno fare un passo indietro.

Tra quelli che rimarranno in studio sarà un ragazzo d'origine cubana a conquistare l'attenzione di Ida.

Alessio e Claudia si dicono addio, arriva la svolta per Barbara De Santi

Nelle prossime puntate si arriverà anche a un addio tra Alessio e Claudia.

I due volti del trono over hanno provato a conoscersi meglio e ad approfondire la frequentazione, ma si renderanno conto di essere incompatibili e preferiranno mettere la parola fine al loro rapporto.

Buone notizie per Barbara De Santi, che deciderà di portare avanti la conoscenza con Marcantonio e tra i due sembrerà instaurarsi un buon feeling, tale da portarli a maturare la decisione di portare avanti la frequentazione e a capire se ci siano i presupposti per ipotizzare un'uscita di scena di coppia dalla trasmissione.