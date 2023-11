Armando Incarnato assente alla registrazione di Uomini e donne del 15 novembre. Il cavaliere del trono over non ha preso parte alle nuove riprese di questa settimana dove a tenere banco sono stati l'arrivo dei nuovi pretendenti per Ida Platano. Quest'ultima è rimasta piacevolmente colpita da un ragazzo cubano che ha deciso di tenere per approfondire la conoscenza.

Alessio e Claudia, invece, hanno scelto di dirsi addio e chiudere così in maniera definitiva la loro frequentazione e lanciarsi in nuove conoscenze.

Barbara approfondisce con Marcantonio, Ida attratta da un corteggiatore cubano a U&D

Le anticipazioni tratte dalle riprese di questa settimana del talk show, riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Marcantonio e Barbara hanno scelto di approfondire la conoscenza e si sono concessi anche un'uscita insieme fuori dalla trasmissione di Canale 5.

In studio sono arrivati nuovi corteggiatori per Ida Platano dopo che diversi ragazzi scelsero di andare via durante la passata registrazione del talk show, appena appresero del suo arrivo sul trono.

Questa nuova ondata di pretendenti è stata decisamente più fortunata per l'ex volto del trono over, la quale è rimasta piacevolmente colpita da un ragazzo cubano che ha scelto di tenere tra i suoi corteggiatori in studio.

Tra gli assenti di spicco di questa nuova registrazione del talk show di Canale 5 spicca il nome di Armando Incarnato.

Armando Incarnato assente in studio nella registrazione del 15 novembre

La scorsa settimana il volto storico del trono over aveva rimesso piede in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza, pronto a riprendere in mano le redini del suo percorso per cercare l'anima gemella.

La presenza di Armando aveva subito attirato l'attenzione della dama Cristina, che si era detta pronta a riconquistare la sua fiducia e a rimettere in piedi il loro rapporto.

Armando, però, declinò la proposta della dama, ma in questa registrazione non c'è stato modo di scoprire gli sviluppi della vicenda.

Al momento non si conoscono i motivi dell'assenza in trasmissione del cavaliere napoletano che potrebbe tornare tranquillamente nel corso delle riprese delle prossime settimane.

Alessio e Claudia si dicono addio

Per Alessio e Claudia, invece, è giunto il momento di dirsi addio definitivamente: i due hanno scelto di troncare la loro relazione e voltare pagina dopo le incomprensioni che sono sorte nel corso dell'ultimo periodo.

Alessio non aveva gradito l'arrivo in studio di un ex fidanzato di Claudia e, sebbene la dama avesse scelto di non tenerlo nel parterre, il cavaliere aveva mostrato dei segnali di insofferenza per gli atteggiamenti della donna.