In una recente intervista sul magazine di Uomini e donne Barbara De Santi si è prestata a un gioco e ha redatto le pagelle sui suoi colleghi del parterre Over di U&D. Il suo giudizio è stato negativo per Aurora Tropea, sono stati invece promossi Marcello, Roberta e Gemma.

Inoltre Barbara si è lasciata andare anche a confessioni sulla sua vita privata e in particolare sul proprio lavoro.

Barbara De Santi dà i voti a dame e cavalieri di Uomini e donne

Questa stagione di Uomini e donne è stata segnata dal ritorno di Barbara De Santi. A distanza di qualche anno dalla sua ultima partecipazione, la dama si è riseduta nel parterre over e sin da subito ha dato vita a interventi pungenti e sagaci.

Nell'intervista la dama si è prestata a un gioco proposto dalla redazione di Uomini e donne magazine, che le ha chiesto di redigere le pagelle dei suoi colleghi del parterre over, giudicando quindi dame e cavalieri secondo alcuni precisi parametri: proprietà di linguaggio, look, carattere e eleganza.

Le pagelle di Barbara: Aurora bocciata, Gemma promossa

Barbara De Santi si è quindi calata nel ruolo di insegnante e ha dato i suoi giudizi su Gemma, Alessio, Roberta, Aurora, Alessandro Ragusa, Marcello e altri.

Qualcuno è stato promosso a pieni voti, altri no. In particolare Gemma Galgani ha avuto rispettivamente 10 in proprietà di linguaggio, 9 in look, 8 in carattere e 10 in eleganza. Tutti 10 per Alessandro Rausa.

Promossi con ottimi voti anche Marcello Messina, Alessio Pili Stella e Roberta Di Padua.

Bocciata invece Aurora Tropea, che ha ricevuto una sufficienza per la proprietà di linguaggio, 4 per il look, 2 per il carattere e 1 per l'eleganza.

Barbara parla del suo lavoro come insegnante di sostegno

Sul magazine di Uomini e donne, Barbara ha anche fatto delle confessioni sulla sua vita privata: ha confidato che il suo sogno da bambina era quello di diventare parrucchiera.

I genitori la iscrissero invece al conservatorio e proprio quell'esperienza le ha cambiato la vita. In conservatorio, grazie all'aiuto di un professore molto amorevole, ha capito che la sua strada era quella dell'insegnamento. Dopo essersi diplomata in clarinetto, grazie a molti sacrifici è riuscita a diventare insegnante di sostegno.

Oggi lavora con i bambini con disabilità e ritiene che il suo lavoro sia bellissimo.

Parlando proprio dei suoi ragazzi, la dama ha dichiarato che loro sono in grado di migliorare il suo amore: "Paradossalmente, sono spesso loro a sostenere me". A chi invece l'ha spesso accusata di essere in po' maestrina anche nella vita, Barbara ha replicato dicendo di non esserlo: l'unica cosa che proprio non tollera è il relazionarsi con uomini che non sappiamo parlare e scrivere correttamente in italiano.