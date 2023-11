Questo venerdì 10 novembre nella casa del Grande Fratello c'è stata una discussione tra Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese. L'attore ha detto di essere rimasto deluso fortemente dai commenti di Angelica e di Letizia dopo le liti dei giorni scorsi. In replica, Baraldi ha cercato di difendersi dalle insinuazioni del coinquilino: il confronto-scontro si è concluso con un nulla di fatto.

Il botta e risposta fra Varrese e Angelica

Intorno all'ora di pranzo, Massimiliano Varrese è tornato a commentare quanto accaduto nella 18^ puntata del GF: l'attore ha ribadito di essere rimasto deluso per i giudizi di Letizia Petris e Angelica Baraldi: secondo lui, entrambe le concorrenti hanno espresso un commento duro e non corrispondente alla realtà dei fatti.

Essendo presente allo sfogo del concorrente, Angelica ha cercato un chiarimento e Varrese ha replicato stizzito: "Ci rimango male se alzi la cresta con me". Dal canto suo Baraldi ha spiegato di esserci rimasta male anche lei, perché il giorno precedente Varrese non era stato chiaro su chi fossero indirizzate le sue lamentale, poi ha aggiunto: "Tu puoi dire tutto e ti aspetti ti veniamo incontro, ma noi non possiamo parlare".

A quel punto il 47enne ha continuato, sostenendo che la coinquilina gli avrebbe mancato di rispetto, anche perché non ha mai usato quegli stessi toni nei confronti degli altri concorrenti. Poi Varrese, stanco di discutere, ha chiesto di pensare al pranzo: "Cerchiamo di non rovinarlo".

A quel punto Angelica ha tagliato corto: "Due giorni fa potevi rovinare il pranzo, ora noi non possiamo".

I dubbi di Anita Olivieri e di Letizia Petris su Massimiliano Varrese

Al termine della puntata del GF di giovedì sera, Anita Olivieri e Letizia Petris avevano sollevato alcuni dubbi su Massimiliano Varrese.

In particolare Olivieri si è confidata con Vittorio Menozzi affermando: “Lui sta facendo caos per niente, quando la sera prima mi stava a dire che voleva provarci con me.

Oppure andava da Rosy per dire che aveva noia e voleva litigare con qualcuno e poi litigava veramente il giorno dopo. Diceva in piena notte che aveva noia e voleva creare delle cose per provarci anche con me”.

A pensarla nello stesso modo è anche Letizia Petris, la quale si è detta convinta che Massimiliano Varrese abbia iniziato a litigare con tutti i concorrenti più giovani solo per far parlare di sé durante la puntata del giovedì sera.