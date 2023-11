Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda la settimana dal 27 novembre al 1° dicembre, rivelano che Damiano finirà per aiutare Eduardo, mandando Eugenio su tutte le furie. Nel frattempo Viola dovrà fare i conti con una relazione che non procede come lei avrebbe desiderato, mentre Clara valuterà una proposta spiazzante di Eduardo.

Nessun accenno a Lara, mentre viene sottolineato che Ida cercherà un lavoro per non dover dipendere da Roberto e Marina. In questa occasione la ragazza avrà modo di avvicinarsi a Diego, ma quest'ultimo fraintenderà la sua gentilezza.

Per finire ci sarà spazio anche per una storyline più leggera, con Michele che non prenderà affatto bene l'idea di vedersi affiancare, nel suo programma radiofonico, da Micaela Cirillo.

Lunedì 27 novembre: Ida cerca lavoro

Rosa svelerà a Giulia che sta soffrendo molto all'idea di dover rinunciare all'uomo che ama, mentre Viola si renderà conto che la sua relazione non sta andando come avrebbe sperato. Nel frattempo Damiano dovrà fare una scelta tra la fedeltà alla divisa e l'amicizia per Eduardo.

Ida deciderà di trovarsi un lavoro per non dover dipendere da Roberto e Marina e questo le darà l'occasione di relazionarsi nuovamente con Diego.

Michele si infurierà dinanzi alla proposta di Filippo di affiancargli Micaela, nel suo programma radiofonico.

Martedì 28 novembre: Una delusione per Diego

Clara, preoccupata per la lotta legale con Alberto, sarà molto indecisa sul da farsi.

La decisione di Damiano di aiutare Eduardo finirà per mandare Eugenio su tutte le furie.

Diego fraintenderà un gesto gentile di Ida e proverà ad avvicinarsi alla ragazza, ma le cose andranno in modo disastroso.

Micaela rifiuterà la proposta lavorativa di Filippo, ma Serena la spingerà ad accettare.

Mercoledì 29 novembre: Viola litiga con Eugenio

Infuriata per la decisione di Eugenio di sospendere Damiano, Viola andrà spedita da suo marito, convinta che lui abbia agito per una sorta di rivalsa personale.

Niko, proverà, con scarsissimi risultati, a mediare tra Alberto e Clara in merito all'affido di Federico.

Serena riuscirà a convincere Micaela a fare il provino come co-conduttrice radiofonica assieme a Michele.

Giovedì 30 novembre: Ornella prende una decisione difficile

Rosa si troverà in una situazione di ristrettezze economiche, nel frattempo Eduardo farà una proposta sconvolgente a Clara. Nel frattempo Alberto porterà avanti la sua battaglia per ottenere l'affido esclusivo di Federico.

Ornella si troverà sempre più in difficoltà, in reparto, e questo la porterà a prendere una decisione molto sofferta. Dopo essere stata mortificata, Micaela deciderà di reagire e mostrare a tutti come si comporta una vera Cirillo dinanzi alla avversità.

Venerdì 1° dicembre: Eduardo pronto a lasciare Napoli

Eduardo si appresterà a lasciare Napoli, mentre Clara dovrà decidere se seguirlo o meno.

Micaela si mostrerà molto determinata e detterà subito alcuni condizioni a Michele, in merito al programma radiofonico.

Guido e Mariella dovranno fare i conti con una nuova lite tra Lollo e un suo compagno di scuola.