La puntata di Un posto al sole andata in onda su Rai 3 mercoledì 22 novembre si è conclusa con un colpo di scena. Negi ultimi minuti dell'episodio Lara Martinelli ha avuto un brusco peggioramento e il monitor che segnava i suoi parametri vitali ha mostrato che il cuore della donna si era fermato.

La puntata si è conclusa con il nero che sfumava mentre un lungo segnale acustico proveniente dai macchinari a cui era attaccata la donna lascia lo spettatore spiazzato con un dilemma ancora aperto: davvero Lara è morta ? A seguire l'analisi dettagliata di questa vicenda.

La corsa in ospedale

Nei primi minuti dell'episodio di Un posto al sole è stato svelato che che Lara è sopravvissuta all'aggressione in carcere da parte di Gabriella Sebillo (Teresa Del Vecchio). A chiamare i primi soccorsi, è stata proprio quest'ultima, probabilmente più per allontanare i sospetti da sé che non per un pentimento tardivo.

Subito dopo la scena si è spostata all'ospedale San Filippo, dove è stato svelato, attraverso la parole della dottoressa Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli) che Lara era ancora in pericolo, ma che c'erano buone possibilità che se la cavasse.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non hanno preso bene la notizia e hanno iniziato a ragionare sul da farsi.

In particolare ad essere particolarmente preoccupato che Lara potesse salvarsi è parso Ferri. In seguito la scena si è spostata nuovamente in ospedale, dove è stato confermato che l'intervento a Lara era andato bene. Da questo punto in poi però la narrazione ha preso una svolta inattesa.

Lara si è risvegliata nel suo letto di ospedale e qui Ornella, sorridente, le ha svelato che il suo incubo era finito.

Presto avrebbe potuto lasciare l'ospedale e non sarebbe più dovuta tornare nemmeno in carcere dal momento che tutte le accuse contro di lei erano cadute. Subito dopo però Loredana ha sentito un pianto in lontananza e quando si è alzata ha scoperto che si trattava di Tommy tra le braccia di Ida. In seguito compaiono anche Roberto e Marina Ida.

Nell'ultima sequenza però viene svelato che Lara non ha mai abbandonato il suo letto d'ospedale. Lei è ancora lì e il monitor conferma che il suo cuore si è fermato. Un'insolita sequenza onirica che ha lasciato un senso di disagio negli spettatori e soprattutto molti dubbi sul reale destino della donna.

Non ci sono anticipazioni ufficiali su cosa accadrà a Lara

Ad oggi non esistono anticipazioni ufficiali che rivelino il destino di Lara. Gli sceneggiatori sono stati molto bravi a tenere questa storyline segreta. A questo punto si possono solo fare alcune ipotesi. Il fatto che il cuore si sia fermato denota che Lara può essere morta, ma esiste anche la possibilità che un intervento tempestivo dei medici possa salvarla e far tornare il suo cuore a battere.

A questo va aggiunta una curiosità, l'attrice che interpreta Lara - ossia Chiara Conti - in questi giorni è stata presente sul set per girare alcune scene. Potrebbe anche trattarsi di ricordi o forse l'attrice ha voluto "ingannare" il pubblico mostrando un vecchio video, ma resta una forte possibilità che la storia di Lara non si sia ancora conclusa