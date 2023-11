Le anticipazioni de La Promessa relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 27 novembre all'1 dicembre 2023 rivelano che Cruz e Lorenzo resteranno sbalorditi aver scoperto che il barone Juan ha lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla misteriosa baronessa Elisa. I sogni dei due di mettere mano sul patrimonio del barone andrà quindi in frantumi.

Viene aperto il testamento del barone

Le vicende riprenderanno dal momento in cui verrà aperto il testamento del barone Juan. Un momento molto atteso soprattutto da Lorenzo De La Mata, che non ha mai nascosto il desiderio di mettere mano sulla quota spettante alla moglie Eugenia.

Anche Cruz non vedrà l'ora di entrare in possesso delle ricchezze del padre. Anche perché il denaro servirà per sanare la situazione economica de La Promessa. Le cose però, non andranno come previsto da Cruz e Lorenzo, convinti di doversi spartire in parti uguali l'eredità. Nel frattempo Manuel chiederà dove siano finiti i suoi libri sull'aviazione.

Cruz e Lorenzo scoprono che c'è una terza erede: i due restano senza parole

Nel corso dei nuovi episodi, Romulo confesserà a Manuel di aver gettato i libri ma di averlo fatto solo dopo l'ordine arrivato dall'alto. A questo punto il marchesino comincerà a farsi domande su cosa sia veramente successo mentre lui era convalescente dopo l'incidente. Il testamento del barone Juan riserverà una sgradita sorpresa a Cruz e Lorenzo.

Il defunto ha nominato una terza erede. Si tratta della baronessa Elisa De Grazalema a cui il barone avrà lasciato tutto il denaro contante. Alle due figlie Cruz e Eugenia avrà lasciato una dimora ciascuna. Un brutto colpo per la marchesa e il cognato che, a questo punto, vorranno sapere chi sia questa misteriosa Elisa.

Don Alonso cerca di capire chi sia Elisa, Manuel confuso: spoiler La Promessa

Nel frattempo a La Promessa la situazione tra Simona e Candela non migliorerà. Le due continueranno a non rivolgersi la parola. Catalina se ne accorgerà e chiederà spiegazioni a Simona, ma la cuoca non le dirà nulla. Dopo aver scoperto che l'eredità del barone andrà a Elisa De Grazalema, don Alonso cercherà informazioni sulla donna.

Chiederà quindi a don Romulo se sappia chi sia questa misteriosa baronessa senza scoprire nulla. Manuel invece sarà sempre più confuso. Dopo aver baciato Jana avrà il sospetto che prima dell'incidente non era innamorato di Jimena come tutti gli hanno fatto credere. Andrà quindi da Martina per sapere la verità. Don Alonso invece, rivelerà a Catalina che riusciranno solo a pagare i debiti de La Promessa grazie alla dote di Jimena. Le altre spese invece non potranno essere coperte a causa delle decisioni inaspettate contenute nel testamento del barone.