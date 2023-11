Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Rai 3 lunedì 27 e martedì 28 novembre rivelano che Ida sta per maturare una nuova convinzione riguardo la sua condizione attuale. Da tempo vive a Napoli, mantenuta economicamente da Roberto Ferri e sua moglie Marina.

Nelle prossime puntate, la ragazza polacca non se la sentirà più di continuare a dipendere da questi due. Allo stesso tempo, però, vorrà continuare a vedere Diego poiché tra i due sembra esserci del tenero.

Ma quando Diego cercherà di compiere un gesto carino nei confronti di Ida, le cose andranno diversamente da come sperato.

Intanto diverse difficoltà tormenteranno Rosa, Viola e Damiano. Se quest'ultimo si ritroverà a dover decidere se andare contro la Polizia o rimanerle fedele, Rosa sarà pronta a dare "un taglio netto" con il suo ex, voltando pagina e concentrandosi sul suo futuro.

Viola, invece, si renderà conto che l'amore che prova per Damiano è diverso dai precedenti, in quanto complicato da gestire.

Un posto al sole, puntata 27 novembre: Micaela assunta in radio, Damiano combattuto

Una sconsolata Rosa confiderà a Giulia di essere delusa per come sono evolute le cose con il suo ex Damiano e di aver deciso di lasciarlo andare. Anche per Viola la situazione sentimentale non sarà certamente delle migliori.

La donna, infatti, si renderà conto che quello con Damiano è tutt'altro tipo di amore, di gran lunga più difficile da gestire rispetto a quanto si aspettava.

Nel frattempo il poliziotto Renda sarà profondamente combattuto, ma non per Viola e Rosa, bensì per Eduardo Sabbiese. Quest'ultimo sembra aver tradito il suo clan ed è in fuga dalle mani della malavita, perciò la sua stessa vita è in pericolo.

Per questo motivo Damiano non saprà come muoversi visto che da una parte vorrebbe rimanere fedele alla divisa e dall'altra parte sentirà di non poter abbandonare il suo più vecchio amico.

Spazio anche agli altri inquilini di Palazzo Palladini, che avranno le loro magagne da affrontare. Ida avrà problemi di denaro, in quanto non vorrà continuare a farsi mantenere da Marina e Roberto. Intanto la ragazza polacca continuerà a vedere Diego e tra i due sembrerà essere un certo sentimento.

In radio, la decisione di Filippo di far lavorare Michele insieme ad un nuovo speaker, porterà scompiglio poiché sarà Micaela Cirillo ad essere assunta.

Spoiler del 28 novembre di Upas:

Molto movimentata sarà la puntata di martedì 28 novembre e ci sarà spazio per le difficoltà di Clara. La donna sarà sempre più turbata al pensiero che il suo ex Palladini possa toglierle il figlio Federico.

E mentre Clara vivrà delle ore tese, la sua amica Rosa metterà una pietra sopra il passato e si aprirà al futuro.

Damiano deciderà di dare una mano a Eduardo, finendo per fare arrabbiare Eugenio. Quest'ultimo deciderà di punire il poliziotto, sospendendolo dal lavoro.

Tra Ida e Diego le distanze si faranno sempre più corte, al punto che il ragazzo arriverà a compiere un gesto carino nei confronti della polacca anche se le cose prenderanno tutt'altra piega.

Micaela respingerà l'offerta di Filippo di lavorare in radio accanto a Michele, ma l'intervento di Serena potrebbe spingere la sorella a cambiare idea.