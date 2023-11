Damiano sarà a un bivio negli episodi Un posto al sole in onda su Rai tre dal 27 novembre al 1° dicembre. Il poliziotto, infatti, si ritroverà a dover scegliere tra la fedeltà alla divisa che porta e l'amicizia di Eduardo.

Renda arriverà ad una scelta che lo porterà ad essere sospeso dal lavoro e farà sì che Viola si scontri con Eugenio, in quanto, crederà che l'ex abbia agito per rivalsa. Nel frattempo, Alberto continuerà ad essere molto duro nei confronti di Clara mentre Diego si avvicinerà a Ida e Micaela accetterà un lavoro alla radio.

Damiano mette a rischio il suo futuro

Rosa parlerà con Giulia e le confesserà che gli è costato molto non farsi più illusioni su un futuro tra lei e Damiano. Quest'ultimo, intanto, come si evince dalle anticipazioni settimanali Un posto al sole, si ritroverà a dover scegliere se è essere fedele alla divisa o al suo amico Eduardo. Il giovane farà la sua scelta, ma metterà seriamente a rischio il suo futuro oltre a mandare su tutte le furie Eugenio. Poco dopo, Renda sarà sospeso dal lavoro e Viola che si ritroverà a gestire una situazione sentimentale che non sta prendendo la piega che avrebbe voluto, ne rimarrà così scossa che si convincerà che l'ex consorte abbia agito per rivalsa.

Per tale motivo, deciderà di affrontarlo e avrà un acceso scontro con lui.

Nel frattempo, Ida deciderà di cercarsi un lavoro per poter mandare dei soldi alla sua famiglia e non pesare più troppo sulle spalle di Roberto e Marina. La sua decisione la porterà ad avere l'occasione di incontrare nuovamente Diego, il quale, dopo un gesto carino da parte della giovane, si convincere di poter ridurre le distanze tra loro, ma le cose non andranno come sperato.

Alberto trama contro Clara per l'affido di Federico

Filippo ha condotto diversi provini per trovare uno speaker che affiancassero Michele nel suo programma, ma nessuno è andato a buon fine. Per tale motivo, Sartori penserà bene di proporre il lavoro a Micaela e quando informerà Michele della sua idea, lui rimarrà attonito e non sembrerà prenderla affatto bene.

La ragazza, intanto, snobberà la proposta lavorativa del cognato, ma Serena sembrerà avere un piano per farle cambiare idea in merito e ci riuscirà tanto è vero che Micaela accetterà di sostenere il provino per condurre il programma insieme a Michele.

Nel frattempo, Clara sarà molto turbata per la controversia che si è creata tra lei e Alberto per via di Eduardo mentre Rosa sarà pronta a lasciarsi il passato alle spalle, ma dovrà affrontare nuovi problemi economici in arrivo. Poco dopo, Niko cercherà di mediare tra Clara ed Alberto per trovare la giusta soluzione per il bene del piccolo Federico. I suoi sforzi, purtroppo si riveleranno inutili visto che Palladini non farà altro che tramare contro l'ex compagna pur di ottenere l'affido esclusivo del figlio.

Eduardo deciso a lasciare Napoli

Eduardo farà una proposta a Clara che potrebbe cambiare per sempre la sua vita mentre Alberto continuerà ostinatamente a tentare di portarle via il figlio. Poco dopo, Sabbiese si preparerà ad andare via da Napoli mentre Clara, stanca delle continue minacce del Palladini, prederà una decisione molto difficile. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Ornella vivrà un grande disagio in ospedale che la porterà a prendere una decisione davvero drastica sul suo futuro.

Intanto, Micaela sarà decisa a dimostrare a Filippo e Michele che è una tipa tosta e non si arrende facilmente di fronte ai fallimenti. La giovane sarà pronta a condividere il microfono con Michele e sembrerà avere le idee così chiare che inizierà a dettare le sue condizioni. Infine, il piccolo Lorenzo avrà un nuovo litigio con un compagno di scuola e questo sarà motivo di scontro tra Guido e Mariella, che avranno opinioni diverse su come affrontare la situazione.