Nelle puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3 mercoledì 22 e giovedì 23 novembre sarà l'arrivo della madre di Riccardo a generare un po' di scompiglio nella vita di Michele e Silvia. Se la proprietaria del caffè Vulcano non sembrerà digerire la presenza della signora Isabella, al contrario tra il giornalista e quest'ultima l'atmosfera si farà piuttosto confidenziale. Intanto inizieranno i preparativi delle nozze fra Riccardo e Rossella e appunto Isabella vorrà dire la sua nell'organizzazione.

In un altro appartamento di Pallazzo Palladini, l'ansia tormenterà Marina e Roberto.

I due si domanderanno se il loro piano per fermare definitivamente Lara avrà successo oppure si rivelerà un fallimento.

Puntata del 22 novembre di Un posto al sole: Isabella e Michele in confidenza, Silvia non la sopporta

Nella puntata di mercoledì 22 novembre dei nuovi imprevisti piomberanno addosso ai coniugi Marina e Roberto, i quali cercheranno di fare del loro meglio per superarli e portare avanti il piano per fermare Lara Martinelli. I due, però, ignoreranno che la fortuna si metterà in moto per dar loro una mano.

Intanto Diana deciderà di stupire Nunzio, tuttavia la sua sorpresa lo lascerà con l'amaro in bocca.

Nel frattempo la madre di Riccardo arriverà a Napoli e sembrerà andare molto d'accordo con la futura nuora Rossella Giordano.

Ma la presenza della signora Isabella porterà non poco scompiglio all'interno dell'organizzazione matrimoniale dei due giovani medici. Dal canto suo Silvia, la mamma di Rossella non sembrerà gradire per niente Isabella. Al contrario, suo padre Michele sembrerà andarci parecchio d'accordo, visto che tra i due si instaurerà una certa confidenza.

Anticipazioni 23 novembre: Viola ed Eugenio pronti ad annunciare la separazione al figlio

Nella puntata di giovedì 23 novembre dopo aver deciso ormai da tempo di separarsi, Viola e suo marito Eugenio dovranno informare il figlio Antonio di questa novità che non è certamente facile da affrontare e può portare il bambino a soffrire.

Intanto Marina e Roberto saranno in preda all'ansia per l'esito del loro piano che dovrebbe mettere a tacere Lara in maniera definitiva.

Spazio anche alla nuova arrivata Isabella, la madre di Riccardo. Il giovane medico sembrerà convincersi che la donna è tornata a Napoli per ristabilire il loro rapporto, ma a quanto pare Isabella potrebbe nascondere un secondo fine.