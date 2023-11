Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore sulle puntate in onda su Rete 4 dal 27 novembre al 3 dicembre rivelano che Gerry confesserà a Merle di essere innamorato di Shirin e di voler stare assieme alla domestica, ma Finow avrà un crollo emotivo, quindi Richter tornerà sui suoi passi e deciderà di continuare la relazione con la partner. Christoph, intanto, esigerà delle scuse da Erik dopo la sua sfuriata quando lo ha visto con Yvonne, nel frattempo Constanze fingerà che i suoi sintomi siano peggiorati.

Michael, infine, troverà il biglietto dato da Raphael a Rosalie e comporrà il numero chiamando per errore l'escort.

Infine Alfons scoprirà di poter essere intollerante al glutine.

Merle tornerà d'improvviso a Bichlheim

Mentre Henning continuerà a dubitare fortemente che Gerry e Shirin possano realmente avere un futuro assieme come coppia, Richter continuerà invece a credere che Ceylan sia perfetta come fidanzata per lui.

Intanto farà il suo inatteso ritorno nella cittadina bavarese proprio Merle. Nel frattempo le condizioni di salute di Constanze saranno in netto miglioramento e la donna avrà in animo di organizzare una cena a luce di candela per sedurre Paul.

Quest'ultimo non vorrà ferire Josie ancora una volta, quindi dapprima inventerà una scusa per non presenziare al pasto serale con l'avvocatessa e il giorno seguente opererà una scelta.

Yvonne, infastidita dall'ammissione di amarla da parte di Erik, cercherà di convincere Christoph che non c'è stata alcuna notte di passione col fratello di Florian, sostenendo che lui abbia inventato tutto solo per mera gelosia.

Malgrado Saalfeld crederà alle parole di Yvvone, l'albergatore esigerà delle scuse da Vogt per la sfuriata ricevuta pena il licenziamento del direttore amministrativo.

Constanze fingerà di stare peggio

Paul si deciderà a vuotare il sacco con Constanze sulla sua relazione con Josie ma von Thalheim percepirà le intenzioni di Lindbergh e fingerà di stare peggio per impietosirlo e fargli cambiare idea.

Subdolo piano dell'avvocatessa che funzionerà e che sarà fonte di attriti tra Josie e Paul, mentre Henning sarà sulle loro tracce.

Gerry, intanto, deciderà di rivelare a Merle di essere innamorato di Shirin e voler iniziare una relazione con la stessa, così Finow avrà un crollo emotivo che farà cambiare idea Richter sul da farsi. Gerry, quindi, sceglierà di rimanere assieme a Merle spezzando di fatto il cuore a Shirin che cercherà conforto in Josie.

Michael, successivamente, troverà il biglietto che Raphael aveva dato a Rosalie con sopra scritto il numero di telefono dell'escort, così il primario chiamerà tale numero.

Michael, inoltre, farà un prelievo di sangue ad Alfons per verificare se il concierge abbia o meno un'intolleranza al glutine, possibilità che spingerà Hildegard a occuparsi del marito, spingendolo verso una dieta insipida.

Dopo che Henning avrà messo al corrente Constanze della sua osservazione, la donna chiederà alla sua amica Tatjana di fingersi consulente di pubbliche relazioni del lussuoso hotel per avere occasione di flirtare con Paul, ma quest'ultimo dribblerà ogni avance.

Tatjana, a quel punto, passerà alla fase successiva del piano ordito assieme a Constanze, la quale sarà oltremodo intenzionato a riconquistare Paul.

Josie suggerirà a Shirin di lottare per la sua felicità, quindi Ceylan proverà ad avvicinarsi nuovamente a Gerry ma, al contempo, l'inserviente si renderà conto di quanto la situazione sia stressante per Richter e opererà una scelta in tal senso.

Rosalie, malgrado abbia conservato la banconota da 10 euro di Raphael, non vorrà chiamare l'escort perché crederà che la situazione con Michael possa migliorare a breve.

Il dottore, trovando la banconota in questione, affronterà Engel e tra i due nascerà un acceso diverbio, alterco che la gestrice del Cafè Liebling deciderà di acquietare strappando il biglietto col numero di telefono.