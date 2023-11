Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 nella settimana dal 4 all'8 dicembre rivelano che Clara, in fuga con Eduardo, inizierà a rendersi conto dell'errore commesso e si pentirà. Nel frattempo Alberto sarà infuriato per la fuga della sua ex e preoccupato per le sorti del piccolo Federico. Ida si mostrerà entusiasta di una proposta di Diego, tuttavia Roberto e Marina faranno il possibile per tenerla lontana dall'uomo, inoltre i due coniugi dovranno far fronte al ritorno di Lara.

Intanto Giulia e don Raimondo che organizzeranno una manifestazione per gridare no alla camorra.

Per finire Raffaele potrà esporre il presepe natalizio nell'atrio di Palazzo Palladini.

Lunedì 4/12: Diego ha un'idea per aiutare il Vulcano

Rosa rivelerà a Giulia di soffrire ancora per la fine della sua storia con Damiano. Nel frattempo Clara, all'insaputa di Alberto, inizierà la sua "fuga d'amore con Eduardo".

Ferri e Marina non vedranno di buon occhio la crescente intesa tra Ida e Diego Giordano.

Nunzio e Samuel si affronteranno in una sfida molto particolare, nel frattempo Diego avrà un'idea per risolvere i problemi del Vulcano. In seguito lo chef Piccirillo si confronterà con il temibile Espedito.

Martedì 5 dicembre: Ferri ostacola Ida

Alberto, fuori di sé dalla rabbia, farà di tutto per scoprire dove è finita Clara.

Nel frattempo quest'ultima inizierà a pentirsi della sua scelta.

Ida accoglierà con entusiasmo la proposta di Diego, ma Roberto metterà i bastoni tra le ruota alla ragazza, in un modo molto ingegnoso.

Nunzio, dopo aver assistito al dialogo tra Espedito e Samuel, proverà a far ragionare il suo amico.

Mercoledì 6/12: Clara pronta a mollare tutto

Roberto e Marina riusciranno a convincere Ida a unirsi a loro per le vacanze natalizie, ma entrambi saranno consapevoli del fatto che il problema è solo rimandato.

Giulia cercherà di convincere Rosa ad aderire alla manifestazione contro la camorra. Nel frattempo Clara verrà assalita dallo sconforto e penserà di mollare tutto e rinunciare alla sua fuga.

Una lite tra Lollo e Irene finirà per avvicinare Mariella e Serena.

Giovedì 7 dicembre: il ritorno di Lara

Niko proverà a calmare Alberto, praticamente fuori di sé per la scomparsa di Clara e Federico.

La presenza minacciosa di Lara incomberà nuovamente sulla felicità di Roberto e Marina. Nel frattempo Ida e Diego si avvicineranno sempre di più fra loro.

Eugenio farà una proposta inaspettata alla sua collega Lucia Cimmino.

Venerdì 8/12: torna il presepe a Palazzo Palladini

Giulia e don Raimondo daranno inizio alla loro manifestazione contro la camorra.

Inter Clara, Eduardo e Federico faranno perdere le loro tracce. Nel frattempo Alberto si scontrerà duramente con il magistrato Nicotera.

Raffaele potrà finalmente allestire il suo iconico presepe natalizio nell'atrio e stavolta avrà due assistenti molto particolari.