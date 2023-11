Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Ferri e Marina non prenderanno affatto bene la complicità che si sta instaurando tra Ida e Diego. Nel frattempo quest'ultimo avrà un'idea per risolvere alcuni problemi che affliggono il Vulcano.

Inoltre i fari saranno puntati su Samuel che, dopo una sfida amichevole con Nunzio, sarà chiamato ad affrontare una questione molto più seria. Ma ci sarà spazio anche per Clara che si troverà a dover fare una scelta molto delicata dopo una richiesta di Eduardo.

Roberto e Marina non vogliono che Ida abbia una storia con Diego

Ida (Marta Anna Borucinska) si metterà alla ricerca di un lavoro in modo da non dover dipendere da Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Il suo desiderio di trovare un impiego la porterà a interagire nuovamente con Diego (Francesco Vitiello) che, evidentemente, aiuterà la ragazza nel suo progetto. Le anticipazioni confermano che tra loro ci sarà una crescente sintonia anche se, nei prossimi episodi, qualcosa tra i due si romperà. La giovane mamma di Tommy, infatti, respingerà Diego che proverà a farsi avanti dopo aver frainteso un suo gesto carino.

Considerate le nuove trame è lecito pensare che quest'ultima preferirà tenere a distanza il figlio di Raffaele, per paura di indispettire Ferri e sua moglie.

In effetti i due non vedranno affatto bene che la ragazza inizi a farsi una vita tutta sua e interagisca con altre persone, probabilmente, perché spaventati dal fatto che questo possa far venire fuori tutta la verità sul bambino.

Arriva il momento dei confronti per Samuel

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Cavallo) si sfideranno in un'imprecisata "dolce sfida" , che finirà però per mettere in seria difficoltà il caffè Vulcano.

A risolvere la situazione ci penserà però Diego, il quale avrà una brillante intuizione che potrebbe risolvere più problemi, in una sola volta. In seguito Samuel sarà chiamato ad un serio confronto, rimandato a lungo.

Eduardo e Clara e l'ipotesi fuga

Dopo aver ricevuto una sorprendente richiesta da Eduardo (Fiorenzo Madonna), Clara (Imma Pirone) dovrà fare una scelta molto dolorosa.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale le anticipazioni sembrano suggerire che la donna lascerà Napoli insieme al giovane boss Sabbiese, in un'improbabile fuga d'amore, portando con sé anche il piccolo Federico.

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello), infuriato per la scomparsa di suo figlio, darà in escandescenze e arriverà anche a scontrarsi con il magistrato Nicotera (Paolo Romano).