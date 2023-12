Domenica 10 dicembre andrà in onda la dodicesima puntata di Amici, quella che è stata registrata ieri pomeriggio. Le anticipazioni web fanno sapere che Emanuel Lo ha sospeso Kumo dopo aver valutato insufficiente la sua performance di danza classica; Raimondo, invece, sulla stessa prova ha premiato Nicholas ridandogli la maglia da titolare. Alessandra Celentano ha criticato Todaro sostenendo che l'allievo della sua squadra avrebbe meritato la sospensione più del ballerino di hip-hop che ha dovuto lasciare lo studio quando le riprese erano ancora in corso.

Un compito crea dissapori tra i docenti di ballo

Tra i temi dello speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 10 dicembre c'è anche il compito che la maestra Celentano ha assegnato a quattro ballerini della classe: Simone e Giovanni sono stati esentati da questa prova dai loro tutor, altri due l'hanno affrontata davanti al pubblico.

Le anticipazioni che circolano in rete da venerdì scorso, dunque, fanno sapere che Nicholas ha eseguito l'assolo di classico con il suo professore Raimondo ad averlo premiato con una sufficienza che ha creato parecchio malumore nella commissione interna.

Alessandra ha protestato per la decisione del collega, soprattutto dopo aver visto Emanuel sospendere la maglia di Kumo dopo la stessa performance di Borgogni.

Secondo l'insegnante di danza classica, infatti, Kumo sarebbe stato più bravo di Nicholas nell'eseguire la sua coreografia e quindi non si meritava di lasciare lo studio mentre la registrazione era ancora in corso (per regolamento a chi viene sospesa la maglia deve rientrare in casetta e attendere lì la decisione del suo docente di riferimento sul futuro nel programma).

Matthew e Ayle a rischio provvedimento

La lite tra Todaro e Celentano è andata avanti per un po' ma non ha cambiato il destino di nessuno degli allievi coinvolti: Nicholas è salvo almeno fino alla prossima settimana perché Raimondo lo sostiene, Kumo è sospeso fino a quando Emanuel Lo non deciderà se farlo rientrare nella sua squadra.

Tra le anticipazioni della 12esima puntata di Amici, però, c'è anche quella sul comportamento poco collaborativo che Matthew e Ayle hanno avuto in settimana. Nei giorni scorsi la produzione ha chiesto alle squadre di riunirsi per rivisitare un brano del passato: i ragazzi del team Zerbi hanno portato a termine la prova nel tempo stabilito, quelli di Lorella Cuccarini quasi mentre quelli di Anna per niente.

Martina è stata l'unica alunna di Pettinelli ad essersi applicata in questo lavoro e a sottolinearlo è stata Maria De Filippi nel corso della registrazione dell'8 dicembre.

Si diceva che Matthew fosse a rischio provvedimento per non aver aiutato i compagni, ma a quanto pare non sono ancora state prese decisioni definitive su questo compito che non è stato svolto.

Le difficoltà di Nicholas nella scuola

Tornando a Nicholas, i fan di Amici sanno bene che il suo percorso nella scuola è in salita sin dall'inizio.

Raimondo ha voluto dare un'opportunità al ballerino a metà settembre nonostante i pochi anni di studio che ha alle spalle, ma la maestra Celentano ha subito messo in discussione il suo banco con compiti e prove sempre più difficili.

Qualche puntata fa il ragazzo ha affrontato una sfida con Michele, un confronto che è riuscito a vincere solo dopo diverse esibizioni e il rinvio di una settimana voluto dalla giurata Nancy Berti.

Borgogni può contare anche sul supporto di Elena D'Amario, che proprio durante l'anno scolastico ha discusso con Alessandra per difenderlo.

L'avventura di Nicholas nel talent-show, dunque, va avanti soprattutto per volere di Todaro, l'unico che può decidere se salvarlo o mandarlo via.