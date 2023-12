Oggi, venerdì 8 dicembre, è stata registrata la dodicesima puntata di Amici. Le anticipazioni fanno sapere che Lil Jolie è arrivata ultima nella gara cover e Rudy Zerbi ha chiesto una sfida per provare a far sbloccare la sua allieva. Emanuel Lo ha sospeso la maglia di Kumo dopo avergli dato un'insufficienza al compito di danza classica assegnato da Alessandra Celentano.

Ayle rimane nella scuola

Domenica 10 dicembre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata oggi pomeriggio. Gli spoiler fanno sapere che non ci sono state eliminazioni, quindi tutti gli allievi sono riusciti a riconfermarsi.

Ayle si è salvato vincendo la sfida che aveva in programma dalla scorsa settimana: il cantante ha avuto la meglio in un faccia a faccia con un talento esterno scelto dalla produzione. Dopo l'uscita di Holy Francisco (avvenuta nello scorso speciale dopo l'ennesimo ultimo posto in classifica nella gara cover), la squadra capitanata da Anna Pettinelli non ha subito cambiamenti perché tutti i suoi componenti hanno convinto i giudici e sono rimasti nella scuola.

Compiti e sospensioni nel ballo

Il compito di danza classica che la maestra Celentano ha assegnato a quattro ballerini della classe è stato eseguito solo da due di loro: Nicholas è riuscito a strappare una sufficienza a Raimondo Todaro e si è salvato, Kumo no e per questo gli è stata sospesa la maglia.

Il ballerino di hip-hop non ha convinto Emanuel Lo nell'esecuzione dell'assolo che Dustin ha dovuto portare in scena la settimana scorsa, per questo è stato costretto a lasciare lo studio mentre la registrazione di Amici era ancora in corso (l'allievo è rientrato in casetta e nei prossimi giorni scoprirà il suo destino all'interno della scuola).

Simone e Giovanni non hanno eseguito questo compito nonostante fossero stati inseriti dalla professoressa Alessandra nella lista degli alunni che avrebbero dovuto preparare la prova in vista della dodicesima puntata.

I giurati del nuovo appuntamento

A giudicare la gara cover è stato il trio composto da Ermal Meta, Fulminacci e Ron.

Lil Jolie è arrivata ultima in classifica e Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di cercare una sfidante per lei: l'insegnante è certo che la ragazza abbia bisogno di uno scossone per tirare fuori quello che ha dentro, quindi cosa meglio di una sfida potrebbe aiutarla a esprimere le emozioni che per ora tiene solo per se stessa.

Anche Gaia e Lucia hanno affrontato i compiti che la maestra Celentano ha assegnato loro in settimana: la prima è piaciuta alla maestra, la seconda un po' meno ma è tornata al posto.