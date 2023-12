L'ultimo daytime della settimana prima della messa in onda della tredicesima puntata di Amici è stato dedicato in gran parte ai compiti che i prof hanno assegnato agli allievi. Holden ha reagito malissimo alla notizia che il brano natalizio al quale stava lavorando con Petit e Lil Jolie sarebbe stato caricato sulle piattaforme digitali: il ragazzo ha sbottato con Rudy Zerbi che al telefono cercava di spiegargli l'importanza della possibilità che la produzione ha dato a tutta la sua squadra.

La reazione del titolare

Domenica 17 dicembre sarà trasmesso in tv il tredicesimo speciale di Amici, quello che è stato registrato ieri pomeriggio e che è anche l'ultimo del 2023.

Le anticipazioni di questa puntata fanno sapere che è iniziata con un'esibizione particolare di Petit e Lil Jolie che hanno eseguito un brano di Natale accompagnati dai ballerini professionisti (un video spoiler di questa performance è già stato caricato sul profilo TikTok del talent-show).

Il daytime odierno ha mostrato al pubblico perché Holden non ha partecipato a questo lavoro nonostante fosse per tutta la squadra: il ragazzo ha partecipato alla produzione della canzone con entusiasmo finché non ha saputo che a breve sarebbe stata caricata su tutte le piattaforme digitali.

Rudy si è collegato con i suoi allievi e ha chiesto spiegazioni sul perché molti di loro avessero dubbi sul portare a termine questa prova speciale, ribadendo l'importanza di un'opportunità che la produzione ha dato solamente al loro gruppo.

La sfuriata dell'alunno di Rudy

"Io non lo faccio, non sono abituato a lavorare così", ha esordito Holden nello sfogo che è stato trasmesso su Canale 5 il 15 dicembre.

Quando Zerbi ha sottolineato l'opportunità che tutti i componenti della squadra avevano nell'uscire sul mercato con un brano di Natale, però, il cantante di Amici si è agitato ancora di più e ha detto: "Questa cosa per me è follia, cacciatemi".

"Mi sto sentendo male", ha ripetuto più volte Joseph Carta prima di abbandonare l'aula dove Lil Jolie e Petit hanno continuato a dialogare con Rudy in collegamento.

L'interprete di "Dimmi che non è un addio" e del nuovo singolo "Nuvola", dunque, ha sbottato quando ha scoperto che da lì a pochi giorni un pezzo da lui prodotto sarebbe stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali; secondo il giovane, infatti, il lavoro non era ancora concluso e per questo si è tirato indietro.

Il percorso all'interno della scuola

Non è la prima volta che Holden ha qualcosa da ridire al suo insegnante: dopo un inizio di anno scolastico abbastanza idilliaco, infatti, tra il cantante e Rudy c'è stata tensione quando Maria De Filippi ha fatto i nomi di chi aiutava meno nelle faccende domestiche.

Il titolare di Amici ha accettato il provvedimento disciplinare che Zerbi ha pensato per lui (maglia sospesa e pulizie di tutte le aule della scuola per una settimana) ma ci ha tenuto a precisare che lo sporco in casetta non era solo opera sua.

Il professore si è lamentato anche della poca memoria del suo alunno che per diverse puntate si è dimenticato il testo delle cover che eseguiva nelle gare.