Nelle future puntate della quarta e ultima stagione di Terra amara, Hakan cercherà di guadagnarsi la fiducia di Zuleyha Altun dopo il suo arrivo a Cukurova. L'uomo però dimostrerà di nascondere un segreto, dato che si presenterà a lei sotto il falso nome di Mehmet. La sua vera identità tuttavia rischierà di venire presto alla luce grazie ad Azize, che sembrerà ricordarsi del nuovo arrivato.

Zuleyha chiede aiuto a Fikret per ritrovare Demir

Demir scomparirà nel nulla dopo che un gruppo di banditi farà irruzione alla tenuta Yaman. Zuleyha a questo punto chiederà aiuto a Fikret e Fekeli per ritrovare suo marito, tanto che i sospetti ricadranno su Hakan, un ex socio giunto a Cukurova in cerca di vendetta contro di lui per il fallimento di un'azienda.

I sospetti aumenteranno quando Zuleyha capirà che il nuovo arrivato (che lei non ha mai visto né conosciuto) potrebbe aver comprato il 25% delle azioni della Yaman Holding. Ma Hakan racconterà alcune bugie alla protagonista per avvicinarsi a lei e ottenere la sua fiducia.

Il nuovo arrivato suscita la simpatia di Zuleyha

Con il passare del tempo, Zuleyha apprenderà che le sue quote erano state acquistate da Mehmet e non da Hakan come aveva sospettato. La protagonista però sarà all'oscuro che i due personaggi sono in realtà la stessa persona. Il nuovo arrivato infatti giungerà a Cukurova sotto la falsa identità di Mehmet per evitare di essere sospettato della scomparsa di Demir.

Fin da subito, intanto Hakan susciterà la simpatia di Zuleyha quando la salverà da uno scippo.

La sorpresa aumenterà quando lui si presenterà all'azienda Yaman comunicando di essere Mehmet, il proprietario del 25% delle quote. Un arrivo che desterà il malumore di Betul, diventata nel frattempo il nuovo capo della Yaman Holding grazie a Demir.

Abdulkadir pronto a sbarazzarsi di Azize

Hakan si presenterà pubblicamente con il nome di Mehmet ma la sua messa in scena potrebbe avere le ore contate, quando l'anziana Azize chiamerà il nuovo arrivato con il suo vero nome: diversi anni prima infatti la madre di Hunkar lo aveva conosciuto come un amico di Demir.

Abdulkadir a questo punto deciderà di sbarazzarsi dell'anziana donna, inviando due finti infermieri per farle un'iniezione letale. Ma il piano non andrà in porto visto che i sicari non troveranno Azize all'interno della tenuta.

Il punto su Hakan: il protagonista dell'ultima stagione di Terra amara

Hakan sarà un nuovo protagonista di Terra Amara nella quarta e ultima stagione.

L'uomo entra in scena in seguito alla morte del fratello Ercan, ucciso accidentalmente da Fekeli con l'auto.

Stando agli spoiler si apprende che l'imprenditore arriverà a Cukurova in cerca di vendetta contro Demir, che diversi anni prima lo aveva abbandonato nel momento del fallimento della sua azienda.