Il 20 dicembre si è svolta una nuova gara inediti nella scuola di Amici, stavolta giudicata dai rappresentanti delle più importanti radio italiane. Holden si è classificato primo con "Nuvola", davanti a Mew e a Mida: ultimo posto per il nuovo arrivato Malìa. Sui social network hanno protestato in tanti sia per l'ennesima vittoria dell'allievo di Zerbi che per l'assenza in questa competizione di Ayle (estromesso da Anna Pettinelli), di Martina (che non ha ancora un suo inedito) e di Matthew (fuori per ragioni sconosciute).

I verdetti delle radio sui brani dei ragazzi

Gli allievi di Amici oggi si sono misurati con il giudizio di chi lavora in radio: l'intero daytime del 20 dicembre, infatti, è stato dedicato alla gara inediti alla quale hanno partecipato quasi tutti i cantanti della classe.

I telespettatori hanno subito notato che all'appello mancavano Ayle (estromesso da questa competizione dalla sua prof dopo aver violato diverse regole del programma, come quella di usare Internet fuori dall'orario consentito), Matthew e Martina.

Gli speaker di alcune delle radio più importanti d'Italia hanno assegnato dei voti ai brani dei titolari e da qui è venuta fuori una classifica che ha creato parecchio chiacchiericcio sul web.

Primo posto per Holden con "Nuvola", secondo per Mew con "Vivo" e terzo per Mida con "Mi odierai": fuori dal podio per un soffio Petit e Lil Jolie, penultima Sarah e fanalino di coda Malìa.

Il parere dei telespettatori

Sotto al post di X che è stato dedicato alla classifica della gara inediti di oggi, però, è possibile leggere i pareri contrariati dei fan dei ragazzi che sono rimasti fuori per diverse ragioni, alcune ancora ignote.

"Matthew non c'è, mi sono stancata di vedere quel raccomandato di Holden al primo posto", "Anche lui doveva ricevere la stessa punizione di Ayle avendo fatto lo stesso reato", "Lui ha l'immunità ai provvedimenti, come al Grande Fratello", "Perché Ayle è in castigo e gli altri no? Hanno commesso la stessa infrazione", "In un mondo giusto e privo di raccomandazioni Holden non avrebbe dovuto cantare come Ayle", questi sono i commenti che alcuni spettatori hanno lasciato sulla pagina ufficiale di Amici per lamentare una presunta disparità di trattamento tra i ragazzi.

Tra il pubblico, però, c'è anche chi si è chiesto perché Matthew non abbia partecipato a questa gara pur non avendo contravvenuto a nessuna regola ma anche perché l'ultimo arrivato Malìa ha già avuto spazio e Martina che è nella scuola da settimane ancora no.

La programmazione riprende a gennaio

Giovedì 21 e venerdì 22 dicembre andranno in onda gli ultimi daytime di Amici del 2023: le registrazioni degli speciali che vengono trasmessi ogni domenica a partire dalle ore 14, invece, sono finite la scorsa settimana e riprenderanno i primi di gennaio.

I ragazzi della classe, però, non torneranno a casa durante le vacanze, anzi trascorreranno il Natale tutti insieme e attenderanno l'arrivo del 2024 a Genova perché saranno ospiti di "Capodanno in musica", lo show condotto da Federica Panicucci su Canale 5.