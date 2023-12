Domenica 3 dicembre Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Mara Venier su Domenica In su Rai 1 e per la prima volta ha parlato pubblicamente dei motivi che l’hanno portata a rompere ancora una volta con Stefano De Martino. La showgirl ha spiegato di essere venuta a conoscenza di una serie di tradimenti subiti e, dopo aver contattato le presunte amanti del marito, di aver avuto la conferma. Poi aggiunto che De Martino non l'avrebbe amata e di ritenere che l'amore sia altro rispetto al rapporto che c'era fra loro.

Le dichiarazioni di Belen

Rispondendo alle domande di Mara Venier, Belen Rodriguez ha affermato: "Il matrimonio è in salute e in malattia.

Io sono sempre stata in salute e quando è arrivata la malattia, la depressione ha bussato alla mia porta, non hanno saputo tenermi la mano. Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, sia letteralmente che nella fiducia".

Poi ha aggiunto: "Un matrimonio non può iniziare un tradimento. È iniziato con un tradimento, ma non è finito per questo. Ho parlato con le signorine e hanno ammesso tutto. Erano una decina".

La depressione e il rifiuto di fare due programmi tv

Belen ha poi spiegato che questa situazione di fatto ha sancito l’inizio della sua depressione, durante la quale non riusciva a dormire e non si alzava più dal letto: "Ora peso 57 kg e pesavo 49. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre non è stato semplice in una stanza così buia con tanti.

Non c’era un matrimonio. Io se ti vedo cadere tendo la mano e ti alzo. Non mi amava e l’amore per me è altro. Mia figlia ha visto me nel crollo più totale". Poi Rodriguez ha aggiunto che per tale ragione è finita in una clinica per alcune settimane, fa fatto delle terapie e ha ricevuto l’aiuto degli psicologi.

Per quanto riguarda la carriera Belen ha precisato: "Ho rifiutato di tornare con due programmi.

Lavorare sia da Maria che Le Iene sarebbe stato irrispettoso e sarei stata irresponsabile. Rispetto il mio lavoro e sono privilegiata. Non c’ero in quel momento. Ero completamente smarrita".

La storia d'amore fra Belen e Stefano

La relazione sentimentale fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha avuto numerosi alti e bassi.

I due si erano conosciuti nel 2012 nella trasmissione Amici di Maria de Filippi, si erano sposati nel 2013 e hanno avuto il figlio Santiago. Nel 2015 si erano lasciati per la prima volta, per poi tornare insieme nel 2019, ma nel 2020 si erano nuovamente allontanati. Nel 2021 quindi Belen ha avviato una storia con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì. Ma nel nel 2022 era tornata con De Martino, prima dell'ultimo addio fra i due avvenuto quest'anno, quando ha iniziato una relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni.