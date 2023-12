Nelle puntate di Terra Amara già andate in onda in Turchia e in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Demir scomparirà nel nulla dopo che la tenuta Yaman verrà presa d'assalto da alcuni banditi. La sua scomparsa devasterà la moglie Zuleyha Altun: questo evento sancirà la fine della terza stagione della soap opera.

Demir viene arrestato

La piccola Leyla scomparirà nel nulla e tutti alla tenuta crederanno che sia stata rapita da Hakan, una vecchia conoscenza di Demir e il fratello di Ercan (che era stato investito e ucciso accidentalmente da Fekeli).

In queste concitate ore intanto Fikret sarà di grande conforto verso Demir e la sua famiglia, situazione che favorirà un avvicinamento fra i due.

Ben presto un individuo si metterà in contatto con Zuleyha rivelandole il posto dove poter ritrovare la bimba, la quale sarà rinvenuta davanti al cancello di casa in perfette condizioni di salute.

La gioia a casa Yaman comunque avrà vita breve, visto che ben presto Demir verrà arrestato per il delitto di Sevda, anche se in realtà il crimine era stato compiuto da Umit che aveva sparato alla cantante quando si era messa in mezzo durante una lite con Yaman. Ciononostante Umit pur di vendicarsi di Demir confesserà al procuratore di aver assistito all'omicidio della mamma da parte dell'imprenditore.

La tenuta Yaman presa d'assalto da alcuni delinquenti

A questo punto Fikret aiuterà Demir a evadere dalla prigione, sostituendolo con un suo complice vestito identico a lui, inoltre convincerà il fratellastro a ad allontanarsi per un po' di tempo da Cukurova almeno finché non avrà dimostrato la colpevolezza di Umit nella morte di Sevda.

Demir però si rifiuterà di scappare da solo, tanto da tornare a villa Yaman destando lo stupore di Zuleyha. L'uomo a questo punto chiederà alla moglie di fare in fretta e furia le valige in quanto è intenzionato a fuggire da Cukurova. Ma tale piano non andrà a buon fine visto che una banda di delinquenti si introdurrà nella tenuta con le armi in pugno.

Zuleyha disperata per la scomparsa del marito

I banditi non esiteranno a sparare dei colpi d'arma da fuoco e in particolare feriranno Uzum in maniera piuttosto seria per poi fuggire. In questo trambusto, Demir sparirà nel nulla.

Ovviamente Zuleyha apparirà immediatamente disperata per la mancanza di notizie del marito. Tale evento segnerà la fine della terza stagione della soap opera turca.