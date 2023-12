Nella casa del Grande Fratello Letizia Petris, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi si sono confrontati sul recente cambio di atteggiamento di Anita Olivieri. In particolare Garibaldi ha sostenuto che nell'ultimo periodo la sua compagna d'avventura ha avuto un cambio radicale. A fare eco ci ha pensato Petris: secondo lei, Olivieri sarebbe cambiata da quando si è avvicinata a Rosy Chin.

Le riflessioni dei tre concorrenti

Durante la serata di lunedì 18 dicembre, Paolo Masella, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati in veranda a parlare del distacco di Anita Olivieri dal resto dei suoi compagni d'avventura.

A tal proposito Giuseppe Garibaldi che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la coinquilina ha affermato: "È cambiata tanto". Secondo il punto di vista di Petris, la coinquilina si è distaccata dal resto del gruppo da quando Rosy Chin ha deciso di abbandonare il suo vecchio letto in stanza con gli altri per andare in stanza con Olivieri e Fiordaliso.

Dal canto suo anche Paolo ha notato un cambiamento da parte di Anita, spiegando che a differenza dei primi mesi la concorrente romana passa parte del tempo solo in compagnia di Chin e Fiordaliso isolandosi dal resto del gruppo.

Il retroscena di Letizia su Anita

In un secondo video pubblicato dal GF, mercoledì 19 dicembre, Letizia Petris ha raccontato i motivi che l'hanno portata ad allontanarsi da Anita Olivieri.

La diretta interessata ha affermato: "Anita una volta mi ha detto 'tu non puoi costringerti a volerti bene' e poi mi disse anche 'io non sono venuta al GF per aiutare te nei tuoi problemi ma per aiutare me stessa". Letizia ha ammesso di esserci rimasta male per questa cosa.

Nella Casa iniziano a sgretolarsi anche i legami che sembravano più solidi... ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/lzp0uu4xT1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2023

Anche Garibaldi in confessionale ha spiegato che Olivieri ha rivelato di non riuscire a stare bene con tutto il gruppo, quindi preferisce passare parte del suo tempo con chi la fa stare bene.

Cosa pensano i fan di Olivieri sulle considerazioni di Paolo, Letizia e Giuseppe

Sul social X alcuni utenti hanno espresso un loro commento sulle riflessioni di Garibaldi, Petris e Masella e sull'atteggiamento di Olivieri. Un utente ha affermato: "Anita è bella, sincera, diretta, seria, ecc. Forse da fastidio per questo. Dove si comporta male?

Lei ha capito che è un gioco, e lo prende per tale e manda giustamente qualche frecciatina". Un altro invece crede che Anita sia poco empatica verso il prossimo. A detta di un telespettatore Anita sarebbe una delle peggiori concorrenti del reality show. Infine c'è chi ha ipotizzato che chiunque si avvicini a Rosy Chin successivamente si allontana dal resto del gruppo: "Chi si avvicina a lei viene risucchiato, vedete Letizia o Giselda". Un utente crede che le riflessioni dei tre concorrenti servano solo a creare una dinamica con Anita protagonista, mentre un altro ha affermato: "Finalmente anche gli altri concorrenti si stanno capendo chi è realmente Anita".