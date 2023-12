Nel corso di una chiacchierata mattutina, al Grande Fratello Beatrice Luzzi è tornata ad analizzare l'amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Parlando con Fiordaliso, l'attrice ha ribadito che il 30enne si sarebbe fatto condizionare dalla sua amica, poi ha precisato di non essere più interessata a cosa facciano Olivieri e Garibaldi, visto che ha messo un punto alla frequentazione con Giuseppe.

La riflessione di Luzzi

Martedì 19 dicembre, Beatrice Luzzi e Fiordaliso si sono ritrovate in giardino e hanno fatto una riflessione sul rapporto fra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

In particolare Luzzi ha definito morbosa l'amicizia fra i due coinquilini. Inoltre ha ribadito che il 30enne calabrese si sia fatto sempre influenzare dall'amica quando c'era da scegliere qualcosa. L'attrice ha fatto notare che ogni volta che accade una dinamica all'interno del programma, Olivieri è sempre pronta ad andarle contro.

Beatrice sul rapporto tra Anita e Giuseppe: "A me non interessa più niente!" 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/pOH6nb8cGz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2023

A quel punto Luzzi ha fatto una richiesta a Fiordaliso per provare a comprendere il suo punto di vista: "Ti chiedo per favore ti metterti solo dal mio punto di vista e capire perché non mi piace Anita".

Infine Beatrice Luzzi ha precisato di non essere più interessata al rapporto che c'è fra Anita e Giuseppe: "A me non non interessa più nulla di lui affari loro, non mi importa più niente".

La versione di Fiordaliso

Dal canto suo Fiordaliso è convinta che Anita Olivieri non si sia mai intromessa nella frequentazione fra Giuseppe e Luzzi.

Inoltre pensa che sia Garibaldi ad avere avuto sempre un atteggiamento ambiguo. La cantante è convinta che quanto evidenziato da Beatrice non esista: "Tu ti sei fatta un film".

Infine ha ribadito che nei suoi confronti Anita è sempre stata un'amica leale quindi non riesce a capire perché tra Beatrice e la coinquilina non si riesca a trovare un punto d'incontro.

Il commento di alcuni fan

Sulla pagina X del GF moltissimi utenti hanno espresso un loro parere sulla chiacchierata di Luzzi e Fiordaliso. Un utente ha spezzato una lancia a favore di Olivieri: "Non le interessa più niente, ma ha sempre il nome di Anita in bocca". Un altro ha affermato: "Se Beatrice non vuole più Giuseppe, perché non lo molla? Passa pomeriggi a parlare di lui e Anita". Un altro fan invece crede che Fiordaliso difende a prescindere Olivieri visto che nell'ultimo periodo si sono avvicinate molto. Tra i vari commenti c'è anche chi crede che Beatrice Luzzi abbia ragione: "Giuseppe sembra il cagnolino di Anita", mentre un altro utente ha sostenuto che ogni volta che Garibaldi vuole riavvicinarsi a Luzzi viene costantemente allontanato dai giudizi della sua amica Olivieri.