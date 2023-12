"Mi sono tolta un peso", questo è uno dei primi commenti di Greta all'eliminazione di Mirko dal GF. La ragazza si è confidata anche con Vittorio sui motivi che hanno portato all'uscita di Brunetti, in primis l'indecisione che ha sempre mostrato tra lei e Perla. Su "X", però, in tanti hanno criticato Rossetti per i comportamenti che ha avuto nelle ultime settimane, ovvero da quando è entrata nella casa inserendosi nel riavvicinamento tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Perletti".

Le confidenze sull'ex fidanzato fuori dal gioco

Coerentemente con le tante volte in cui ha detto al GF che non sarebbe mai tornata in coppia con Mirko, in queste ore Greta si è lasciata andare a dichiarazioni inaspettate sull'ex fidanzato.

Nel commentare l'eliminazione di Brunetti (decisa dal pubblico sabato 9 dicembre), infatti, l'influencer ha detto: "Mi sono tolta un peso".

Rossetti ha anche spiegato di sentirsi come sollevata dall'uscita del ragazzo perché la sua presenza all'interno della casa le impediva di essere sé stessa al cento per cento.

Confrontandosi con Vittorio, inoltre, la giovane ha svelato quello che secondo lei è stato il motivo principale per il quale il pubblico non ha salvato Mirko nell'ultima nomination: "Non ha mai espresso il proprio pensiero".

"Non voleva perdere nessuna delle due", ha replicato Menozzi in merito all'indecisione che l'ex coinquilino ha sempre mostrato quando si parlava di Perla e Greta.

Atteso il ritorno di Mirko in studio

All'interno della casa c'è anche chi pensa che Mirko non sarebbe stato davvero eliminato e che questi giorni li abbia trascorsi rinchiuso da qualche parte nell'attesa di tornare in gioco: Vittorio, ad esempio, ha cercato il compagno in tugurio ma non l'ha trovato.

La verità è che Brunetti non è più un concorrente del GF e stasera, lunedì 11 dicembre, dovrebbe essere tra i protagonisti della nuova puntata ma dallo studio.

I telespettatori sono certi che Alfonso Signorini farà confrontare ancora a lungo i tre giovani che dall'estate scorsa sono al centro del Gossip per le loro relazioni, anche perché sia Greta che Perla hanno fatto rivelazioni importanti dopo l'uscita di Mirko.

Rossetti, ad esempio, ha confidato ai coinquilini che l'ex le avrebbe proposto una convivenza, ma soprattutto di fare un figlio poche settimane dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.

Il parere dei fan del GF

Le tante cose che Greta ha detto su Mirko dopo la sua eliminazione dal GF [VIDEO], però, hanno suscitato la stizzita reazione di quei fan che mai si sarebbero aspettati di vedere in casa le ex di Brunetti e non lui.

"Lei è entrata lì solo grazie a lui", "Questo era quello che voleva dal principio, si è vendicata e ha rovinato il percorso suo e quello di Perla", "Dovrebbe avere un po' di rispetto visto che è entrata perché c'era lui". Questi sono alcuni pareri social di chi non ha apprezzato le ultime dichiarazioni di Rossetti sull'ormai ex concorrente del reality-show.