Nella casa del Grande Fratello nelle scorse ore Massimiliano Varrese si è aperto con Beatrice Luzzi riguardo alla sua ex fidanzata, Monia La Ferrera, la quale ha fatto il suo ingresso nella casa del GF lunedì 4 dicembre.

Durante la conversazione con Beatrice, Massimiliano ha rivelato che lui e Monia hanno avuto una storia ben 14 anni fa e ha ammesso che la donna è stata l'ultima persona con cui ha avuto contatti prima di entrare nella casa: "Monia è una delle poche storie pubbliche che ho avuto. È l’ultima persona che ho sentito prima di entrare qui dentro, dopo 14 anni che non la sentivo".

Massimiliano, inoltre, ha elogiato la bellezza di quella che è stata la storia d'amore con Monia: "Per me è come se fosse passato un giorno. È stata una bellissima storia la nostra. Siamo andati a convivere subito, siamo stati quasi un anno insieme".

Massimiliano su Monia: 'Quando è accaduto di mio zio l'ho allontanata'

Durante la conversazione con Beatrice, Massimiliano ha anche spiegato che la situazione con Monia La Ferrera è cambiata a causa di un evento familiare molto difficile, la morte di suo zio.

Questo ha portato a un cambiamento nella sua stabilità emotiva e alla necessità di prendere le distanze da tutto, inclusa Monia. Riguardo a ciò, Massimiliano ha confessato: "Quando è accaduto di mio zio, io non ero più equilibrato, avevo bisogno di staccare da tutto, quindi poi l'ho allontanata e lei c’è stata malissimo".

Varrese parla con Beatrice di Monia: 'Sto osservando, sono passati 14 anni, mica un giorno'

Beatrice ha avuto la curiosità di capire che cosa Massimiliano provi riguardo alla situazione attuale e gli ha chiesto: "Cosa senti?".

Massimiliano ha quindi ammesso che dentro la casa del Grande Fratello stava valutando la situazione, già prima dell'entrata di Monia, e al momento si sentirebbe un po' spaesato: "Non lo so, qui dentro stavo facendo un bilancio di tutte le cose.

Non lo so è tutto strano. Sto osservando, sono passati 14 anni, mica un giorno. Monia è l’unica persona che ho allontanato per difesa e per non farla soffrire".

Un riepilogo sulla storia d'amore tra Massimiliano e Monia

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sono stati insieme per 14 anni ed hanno anche convissuto per quasi un anno, come ha confessato lo stesso concorrente durante la conversazione con Beatrice Luzzi.

Secondo Varrese, la storia d'amore con Monia non sarebbe finita per mancanza di amore, ma soltanto perché lui non era pronto psicologicamente a vivere una relazione, in particolare dopo la morte di suo zio.

Monia ha due figlie, Nicole e Sophie, nate dalla relazione con il calciatore polacco Błażej Augustyn, finita nel 2020. Al momento pare che Monia non abbia nessuna storia sentimentale fuori dalla casa del Grande Fratello.