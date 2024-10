Nel post-puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Helena Prestes: "È colpa tua, stai zitta". La dura reazione del 27enne è arrivata per il semplice fatto che la modella brasiliana ha spezzato una lancia a favore di Iago Garcia. Dal momento che in puntata Lorenzo ha discusso con l'attore iberico si aspettava maggiore comprensione da parte di Helena.

Il gesto finito al centro delle polemiche

In occasione della sesta puntata Lorenzo Spolverato ha discusso con Iago Garcia. Quest'ultimo si è detto convinto che il coinquilino stia recitando una parte all'interno del reality show per apparire meglio agli occhi dei telespettatori.

Dal canto suo il 27enne ha replicato sostenendo che Iago lo abbia giudicato senza neanche conoscerlo.

Al termine della sesta puntata, in onda lunedì 3 ottobre, Lorenzo è apparso indispettito per le parole di Iago e quindi si aspettava una maggiore comprensione da parte di Helena. Quest'ultima invece si è detta dispiaciuta di aver giudicato in modo affrettato l'attore e di averlo nominato più volte solo per prendere le difese di Spolverato. Infastidito dalle parole della modella, Lorenzo ha afferrato in malamente la gamba di Helena e ha chiosato a bassa voce: "Ti ho chiesto una cosa". E ancora, il concorrente ha mimato il gesto di uno schiaffo e ha affermato: "Le prendi". Mentre la gieffina è rimasta perplessa per il gesto di stizza del 27enne, quest'ultimo ha rincarato la dose: "È colpa tua.

Vado a dormire perché sennò dico che non devo, lasciamo stare. Stai zitta". "Menomale che in tv non vedono quanto sei brutto", ha tagliato corto Helena.

non é piú uno scherzo questa persona non sta per niente bene che paura pic.twitter.com/ATwVvX4TTu — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) October 4, 2024

Bufera social su Lorenzo

Il gesto di Lorenzo Spolverato è stato commentato in modo negativo da diversi telespettatori del GF.

Un utente ha scritto: "Non è più uno scherzo. Questa persona non sta bene". Un altro ha aggiunto: "Non capisco perché Helena si fa trattare così da questo tipo e lo difende anche. Spero reagisca al più presto". Un utente ha commentato: "Iago ci ha visto lungo su Lorenzo". Un'ulteriore utente ha riferito: "Stanotte ha assunto dei comportamenti seriamente preoccupanti… ma non da concorrente che non piace, ma da persona che ha evidenti problemi … che paura".

Tra gli utenti c'è chi ha definito Lorenzo un "piccolo uomo" e chi si è augurato che il concorrente riceva un provvedimento disciplinare.

Non è la prima volta che Spolverato finisce al centro di una polemica sui social. Durante i primi giorni di "convivenza forzata" il concorrente aveva detto di una sua passata relazione: "Io non volevo vedere la mia ex felice", ma in quel caso Alfonso Signorini aveva rimproverato Lorenzo.