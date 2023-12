"È una ferita che si riapre e che devo riaffrontare, ero riuscita ad andare oltre": così Perla Vatiero a colloquio con Giuseppe Garibaldi in merito all'entrata nella casa del Grande Fratello di Greta Rossetti, che fino a qualche giorno fa era la compagna di Mirko Brunetti, ex proprio della Vatiero.

Il triangolo amoroso che si è venuto a creare ha destabilizzato e non poco la Vatiero, chiamata a rivivere i fantasmi del passato.

Lo sfogo di Perla

"È una situazione che un po' mi butta giù ma non mi frena su quello che voglio fare io. Adesso mi sento bloccata, devo capire.

Ero felice e serena, sono stanca di stare male, questa cosa non mi doveva accadere" ha proseguito Perla parlando con Garibaldi, ma quale sarebbe il motivo di questo disagio?

Come ampiamente risaputo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti la scorsa estate hanno partecipato come coppia a Temptation Island, in seguito al quale hanno deciso di lasciarsi. Lui, poco dopo, ha intrecciato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti, rapporto questo che era ancora in piedi al momento dell'ingresso nella casa del Grande Fratello: quando però è stata Perla Vatiero ad entrare, i due hanno avuto modo di riavvicinarsi e parecchio tanto che la Rossetti, ospite qualche giorno fa nello studio del reality Mediaset, ha sostanzialmente lasciato Brunetti davanti ad un monitor in diretta tv.

Ieri però un nuovo colpo di scena, con l'entrata di Greta Rossetti in casa: un duro colpo per la Vatiero, che giorno dopo giorno si stava spiegando e riavvicinando a Brunetti che adesso sarà tuttavia chiamato a convivere con due ex.

Le dichiarazioni di Mirko Brunetti

Dal canto suo anche Mirko Brunetti è rimasto logicamente spiazzato dall'ingresso di Greta.

Parlando con alcuni compagni d’avventura, il giovane ha riferito di sentire una grande pressione addosso: "Non riesco ad affrontare tutto questo". A detta di Brunetti non è semplice vivere sotto lo stesso tetto con due ex fidanzate, soprattutto perché nell'ultimo periodo era riuscito a ritrovare una grande intesa con Perla Vatiero.

Letizia Petris e Paolo Masella hanno consigliato al coinquilino di affrontare la convivenza forzata con leggerezza ma nel momento in cui Mirko è stato chiamato in confessionale, Perla Vatiero ha spiegato ai due come Brunetti abbia sempre temuto il giudizio degli altri. La cosa potrebbe acuire ancora di più la sensazione di disagio che prova il ragazzo, stretto nella morsa tra un passato recente, breve ma intenso, e gli ultimi 4 anni della propria vita, trascorsi con la Vatiero prima della rottura consumatosi sulle spiagge di Temptation Island.