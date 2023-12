Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre 2023 annunciano che l’incubo Lara sarà tutt’altro che finito.

La Martinelli, infatti, tornerà a riaffacciarsi nella vita di Marina e Roberto, i quali però avranno anche un altro problema da affrontare. La vicinanza di Diego e Ida non sarà ben vista agli occhi dei due coniugi. Nel mentre Eugenio sarà sempre più amareggiato per la situazione con Viola, perciò avanzerà una proposta spiazzante alla collega Lucia. In ansia per la sparizione del figlio, portato via da Clara che ha deciso di fuggire con Eduardo, Alberto riceverà supporto da Niko.

Raffaele, invece, sarà eccitato in vista dell’allestimento del presepe del Palazzo. Mariella e Serena, dopo un litigio tra Irene e Lollo, capiranno di avere molte cose in comune.

Ferri spinge Ida ad andarsene per Natale, Nunzio e Diego si sfidano

Nelle prossime puntate della soap, la crescente complicità tra Ida e Diego finirà per destare molta preoccupazione in Ferri e Marina. Sarà così che il ricco imprenditore convincerà la polacca a partire per le feste di Natale. Tuttavia, proprio questa serenità avrà le ore contate sia perché Ida e Diego continueranno ad essere vicinissimi e sia a causa di una notizia riguardante la loro acerrima nemica. Lara, infatti, tornerà a infastidire la coppia.

Al Vulcano, nel frattempo, si terrà una sorta di “dolce sfida” con Nunzio e Samuel.

Quando Diego vedrà che il locale rischia di andarci di mezzo, troverà una soluzione ideale per cercare di limitare i danni. Intanto per Samuel la situazione non sembrerà rosea visto che si ritroverà ad avere un confronto con il papà di Speranza. Nunzio, dopo aver ascoltato ciò che si sono detti Espedito e il suo amico, non esiterà ad intervenire cercando di farlo ragionare.

Alberto in ansia per Federico, Eugenio fa una proposta a Lucia, Giulia e Don Raimondo organizzano una manifestazione

Nelle prossime puntate di Upas, Alberto scoprirà che Clara è sparita insieme al figlio Federico e farà di tutto per cercare di ritrovarli. Intanto la donna inizierà a sentire il peso della decisione presa e finirà per commettere un passo falso.

Niko, nel frattempo, non esiterà di supportare il suo collega, alquanto preoccupato per suo figlio Federico. Ma Alberto, nonostante l'invito di Niko, non riuscirà a mantenere la calma tanto a lungo. Nicotera, nel frattempo, si sentirà dispiaciuto per come sono andate a finire le cose con Viola. Perciò Eugenio farà un’inaspettata proposta a Lucia (non rivelata dalle anticipazioni). Giulia e Don Raimondo, invece, decideranno di organizzare una manifestazione anticamorra nel centro storico, in modo da spingere la gente ad unirsi per fermare la mentalità criminale.