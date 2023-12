Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 18 al 22 dicembre rivelano che Matteo chiederà a Concetta di ricamarle le iniziali della sua mamma su un foulard che ha scelto di regalarle per Natale. Alla fine, però, non sarà Concetta a compiere il servizio bensì Maria Puglisi, che deciderà di fare tutto in gran segreto.

Marcello si ritroverà faccia a faccia con la contessa Adelaide dopo il suo rientro dalla Svizzera e prenderà atto delle decisioni della sua amata.

Maria ricama il foulard di Matteo per la mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore fino al 22 dicembre

Matteo chiederà a Concetta di ricamare le iniziali di sua mamma Silvana su un foulard che ha intenzione di regalarle per le feste natalizie.

Concetta non si tirerà indietro ma, alla fine, non sarà lei a compiere tale lavoro: infatti sarà Maria a occuparsi del foulard di Matteo per la mamma, ma vorrà fare tutto senza palesarsi e uscire allo scoperto con il contabile.

Solo a distanza di qualche giorno, Matteo scoprirà come sono andate realmente le cose e, quando si renderà conto che è stata Maria a fare questo lavoro per lui, resterà profondamente colpito e al tempo stesso compiaciuto.

Un riepilogo sulle vicende di Maria e Matteo

Nelle puntate precedenti Maria ha ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato Vito, intenzionato a sposarla il prossimo 4 maggio. La ragazza, seppur stupita, ha detto sì alla proposta, ma intanto guardava con occhi tristi Matteo Portelli, il contabile che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

I baci nelle settimane precedenti che ci sono stati tra i due sembrano essere indimenticabili per entrambi, al punto che Matteo deciderà di non arrendersi e si dirà comunque pronto a mettersi in gioco per cercare di conquistare il cuore della stilista.

Marcello rivede la contessa Adelaide, Vittorio Conti ritrova la sua ex Marta Guarnieri

Intanto nella settimana dal 18 al 22 dicembre Marcello avrà modo di rivedere la contessa Adelaide dopo il suo rientro stabile a Milano e i due potranno tornare a confrontarsi. Il giovane Barbieri si renderà conto che la contessa non è ancora pronta ad impegnarsi in maniera concreta con lui e questa decisione della donna non potrà che farlo soffrire.

Nel frattempo anche Vittorio Conti avrà la possibilità di rivedere la sua ex moglie Marta Guarnieri, rientrata stabilmente a Milano dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti.