Variazioni di palinsesto previste nel corso della settimana che va dal 25 al 29 dicembre sulle reti Rai e Mediaset. A subire modifiche sarà la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8, la fortunatissima soap opera pomeridiana che osserverà un lungo periodo di stop e tornerà in onda a partire dal 2 gennaio.

Su Canale 5, invece, previsto uno stop per l'appuntamento con il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, la cui messa in onda non è prevista nella serata di Natale.

Il Paradiso delle signore 8 si ferma nella settimana dal 25 al 29 dicembre

L'appuntamento con la fortunatissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina si fermerà nella settimana che va dal 25 al 29 dicembre e sarà in pausa anche nella giornata del 1° gennaio 2024.

La regolare messa in onda riprenderà a partire da martedì 2 gennaio, quando alle 16:00 in punto torneranno gli episodi inediti di questa fortunatissima ottava stagione.

Al centro delle trame ci saranno le vicende della contessa Adelaide che, dopo aver rimesso piede a Milano [VIDEO], si ritroverà a portare un po' di caos non solo nella vita di Marcello Barbieri ma anche in quella del suo ex Umberto Guarnieri che si renderà conto di essere ancora geloso.

Grande Fratello si ferma nella serata di Natale su Canale 5

Sulle reti Mediaset, invece, il cambio palinsesto riguarderà la messa in onda del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici.

Lunedì 25 dicembre, infatti, gli spettatori che si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire la nuova puntata serale, troveranno la messa in onda di un concerto evento speciale dal Vaticano condotto da Federica Panicucci.

Una serata evento speciale in occasione del Natale che toglierà spazio alla messa in onda del GF, la quale sarà in onda sabato 30 dicembre in prime time.

A partire da gennaio, invece, l'appuntamento con il reality show tornerà ad andare in onda con doppio appuntamento settimanale di lunedì sera e poi al giovedì.

Il triangolo Mirko-Perla-Greta rianima le sorti del reality show Mediaset

Un'edizione che anche quest'anno, dopo un inizio difficile dal punto di vista auditel, ha saputo risalire la china e conquistare una vasta fetta di spettatori.

Il triangolo che ha visto protagonisti Mirko, Perla e Greta ha appassionato particolarmente gli spettatori che si attendevano una scelta finale da parte dell'ex volto di Temptation Island.

Ciò però non è avvenuto, dato che Mirko ha preferito non fare nessun tipo di scelta tra le sue due ex fidanzate e nella puntata del 9 dicembre è stato definitivamente eliminato per volere del pubblico da casa.