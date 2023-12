Sara Ricci non è riuscita a guadagnarsi la simpatia del pubblico del Grande Fratello e nemmeno quella di Rebecca Staffelli che, sui social, ha criticato l'atteggiamento dell'attrice. In particolare, la reputa altezzosa e irritante, facendosi portavoce della stragrande maggioranza del pubblico da casa. Rebecca ha criticato anche Massimiliano Varrese, il cui atteggiamento sta facendo parecchio discutere.

Rebecca Staffelli: 'Scioccata dall'atteggiamento da diva e altezzoso di Sara'

Sara Ricci non è molto amata dai telespettatori del Grande Fratello e rischia di uscire nella prossima diretta di sabato 16 dicembre.

L'attrice non è particolarmente apprezzata nemmeno da Rebecca Staffelli opinionista social del Reality Show di Canale 5. La figlia di Valerio Staffelli, ha avuto da ridire sull'atteggiamento di Sara tenuto all'interno della casa in queste settimane. Non solo riguardo alle liti con Beatrice Luzzi, ma soprattutto per l'atteggiamento snob tenuto da Sara nei confronti di tutti gli altri concorrenti. Sull'ex Twitter, Rebecca si è esposta dicendo: "Sono un po' scioccata dall'atteggiamento da diva e altezzoso di Sara".

Il pubblico potrebbe eliminare Sara Ricci attraverso il televoto del 16/12

Rebecca si è fatta portavoce del pensiero della stragrande maggioranza del pubblico e ha continuato dicendo: "Trovo sia poco elegante dire a qualcuno io sono più famosa di te".

Insomma, una stroncatura bella e buona quella riservata da Rebecca a Sara Ricci. Forse l'attrice così come il suo collega Massimiliano Varrese, pensano di essere amati al di fuori delle mura di Cinecittà. Non sanno invece che la maggior parte dei telespettatori non vedono l'ora di vederli uscire dalla casa del Grande Fratello.

Per Sara l'uscita potrebbe essere vicina visto che i sondaggi lanciati da vari Forum dedicati al programma la indicano come la meno votata al televoto eliminatorio che si chiuderà nella diretta di sabato. Se i pronostici venissero rispettati, sarebbe lei la nuova eliminata di questa edizione.

Rebecca critica anche Varrese: 'Pesante e esagerato'

Anche Massimiliano non se la passa bene, visto che Rebecca Staffelli ha tuonato anche contro di lui. L'attore soprattutto negli ultimi giorni, non ha dato tregua a Beatrice e ha continuato ad insultarla e provocarla, utilizzando frasi e parole assai discutibili. Una fetta di pubblico ne chiede addittura la squalifica ma sino ad ora nulla è sucecsso. C'è stato solo un rimprovero di Alfonso Signorini in diretta Tv. Rebecca reputa l'atteggiamento di Varrese "Pesante ed esagerato". Ha poi ricordato che le parole hanno un peso e ognuno deve ricordarsi che certe parole possono ferire. Insomma, Massimiliano dovrebbe cambiare atteggiamento e forse chiedere scusa.