Gloria Radulescu è pronta a tornare in scena nel cast de Il Paradiso delle signore 8: il 15 dicembre ci sarà l'atteso rientro della sua Marta Guarnieri, per la gioia dei fan che aspettavano da tempo di rivederla in azione.

L'attrice ha svelato al settimanale Telesette che la presenza di Marta non passerà affatto inosservata nelle nuove trame, senza nascondere che potrebbe anche riaccendersi la fiamma della passione con il suo Vittorio Conti.

'Creerà un po' di confusione', parla l'attrice di Marta de Il Paradiso delle signore

A distanza di un po' di anni dalla sua scelta di trasferirsi in America per inseguire il suo nuovo sogno professionale, Marta ritornerà a Milano in compagnia di sua zia Adelaide, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina.

La puntata del 15 dicembre si preannuncia imperdibile per gli appassionati della soap opera, curiosi di scoprire quale sarà la reazione di Vittorio Conti nel momento in cui si ritroverà faccia a faccia con la sua ex compagna che ha sempre considerato la donna più importante della sua vita.

"Diciamo che l'arrivo di Marta creerà un po' di confusione" ha dichiarato l'attrice emozionata e al tempo stesso felice di poter tornare a dedicarsi anima e corpo alla recitazione dopo un periodo di pausa.

Non si esclude un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio nel corso delle nuove puntate

"Potrebbe anche riaccendersi una fiammella che lei e Vittorio credevano sopita. Ma non posso dire di più", ha aggiunto ancora Gloria Radulescu senza sbilanciarsi più di tanto su quanto accadrà con Conti durante le nuove puntate dell'ottava stagione.

Un ritorno che ha particolarmente entusiasmato i fan social dell'attrice, molti dei quali attendevano con trepidazione di rivederla in azione e adesso sperano vivamente nel ritorno di fiamma con Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni.

I fan della soap opera entusiasti per il ritorno in scena di Marta

"Tra tutte le uscite di scena della soap, quella di Marta ha fatto particolarmente male ma finalmente sta per tornare, non vedo l'ora", ha commentato un appassionato della soap su Facebook.

"Che bello poter rivedere Marta in azione con tutta la sua eleganza e la sua classe innata. Vittorio non saprà resisterle", scrive ancora qualcun altro in rete.

"Non poteva esserci un ritorno più bello di questo per le nuove puntate natalizie della soap. Questa volta gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro", sentenzia un altro appassionato della soap italiana

"Bellissima sorpresa e adesso Matilde non potrà fare altro che starsene in disparte e lasciare i coniugi Conti liberi di amarsi ancora", ha scritto un altro utente su Facebook.