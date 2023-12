Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano non parteciperà a una serie di appuntamenti che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Ida è stata assente durante la registrazione del 4 dicembre, ma Maria De Filippi e gli opinionisti durante le prossime puntate non sveleranno i motivi di questa assenza, così come verrà fatta chiarezza sul caso Armando Incarnato, che non si è più visto in studio dopo il suo ritorno.

Gemma Galgani si ritroverà senza pretendenti e di conseguenza finirà per essere messa in disparte.

Maria De Filippi tace sull'assenza di Ida Platano in studio

Ida Platano non ha partecipato alla registrazione del programma avvenuta lunedì 4 dicembre e questo vuol dire che la nuova tronista sarà assente in almeno tre appuntamenti che andranno in onda nel corso delle prossime settimane.

Un'assenza che ha fatto ampiamente discutere i fan della tronista, molti dei quali si sono subito chiesti cosa sia successo e addirittura c'è chi ha ipotizzato una crisi in corso, tale da spingerla a mettere in discussione il suo nuovo percorso nelle vesti di tronista.

A spiazzare è stata anche la decisione di Maria De Filippi, che durante le riprese non ha proferito parola sull'assenza di Ida in studio.

Nessun dettaglio è emerso durante la registrazione, così come Tina e Gianni sono stati in silenzio e non hanno posto l'accento sulla mancanza in trasmissione di uno dei volti di punta di questa edizione.

Gemma senza nuovi pretendenti: anticipazioni Uomini e donne

Silenzio anche sull'assenza di Armando, che questa settimana non ha preso parte alla trasmissione e anche in questo caso non si conoscono i motivi.

Marco Antonio, invece, si è lasciato convincere da Tina a darsi una nuova chance con la dama Emanuela e alla fine hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione.

Gemma Galgani si è ritrovata ancora una volta messa in disparte: per lei non ci sono stati nuovi pretendenti interessati a conoscerla meglio, motivo per il quale non si è parlato del suo percorso sentimentale.

Il percorso di Gemma Galgani, dove eravamo rimasti

Durante le precedenti registrazioni del talk show Gemma ha ricevuto la visita di in studio di un cavaliere sui 50 anni interessato a conoscerla meglio e ad approfondire la conoscenza.

La dama aveva accettato di dargli una chance e di mettersi in gioco, malgrado le consuete polemiche sugli oltre vent'anni di differenza.

In seguito, però, non si sono avuti nuovi riscontri su questa frequentazione della dama torinese, finita in disparte durante le ultime riprese del programma di Canale 5.