Tancredi sarà al centro della puntata de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 12 dicembre. Il marito di Matilde troverà una lettera che Flora gli ha nascosto e che lo farà insospettire, ma non è ancora stato rivelato il suo contenuto. Le anticipazioni annunciano che nel frattempo Matilde sarà decisa ad annullare il suo matrimonio e si informerà con il suo avvocato. Alfredo, invece, si sentirà messo da parte da Irene che sarà troppo presa dal suo nuovo lavoro. Infine Rosa prenderà una decisione importante sul suo lavoro da insegnante. Attualmente le anticipazioni non forniscono ancora dettagli riguardo alla decisione di Rosa.

L'incendio al mobilificio e le bugie di Tancredi

Il matrimonio tra Tancredi e Matilde sembrerà ormai irrecuperabile. La donna non riuscirà a perdonare a suo marito di averle mentito per un tempo così lungo sull'incendio al mobilificio. Ricordiamo che per anni Matilde ha creduto che l'azienda della sua famiglia fosse andata a fuoco a causa di un incidente e ha sempre pensato che Tancredi avesse cercato di salvarla. La grave ferita alla gamba di suo marito, provocata dalle fiamme, ha fatto sentire in colpa la signora Frigerio nei suoi confronti. Quando Matilde ha saputo che a provocare l'incendio era stato proprio Tancredi si è sentita ingannata da lui ed è andata via da villa Guarnieri. Nella puntata di martedì la signora Frigerio si recherà dal suo avvocato per informarsi sull'annullamento del matrimonio.

La lettera che Flora ha nascosto arriverà nelle mani di Tancredi

Tancredi non sarà per nulla rassegnato e sarà deciso a combattere per riconquistare la fiducia di sua moglie. Di Sant'Erasmo, però, troverà una lettera che Flora gli aveva nascosto e deciderà di indagare sulla questione. Le trame non rivelano il contenuto di quella lettera, ma certamente farà infuriare l'uomo.

Dando uno sguardo alle anticipazioni future, Tancredi sarà consapevole della relazione tra Vittorio e sua moglie ed è probabile che a svelargli questa verità sia proprio quella lettera.

Alfredo trascurato da Irene a causa del suo lavoro

Per Irene, invece, ci sarà molto da lavorare al Circolo per l'organizzazione di un nuovo evento con Leonardo.

Il nuovo impegno assorbirà quasi tutto il tempo della signorina Cipriani che finirà per trascurare Alfredo. La coppia riuscirà a resistere a tutte queste difficoltà? La vicinanza di Irene con l'affascinante Leonardo non gioca a favore di Perico, che dovrà competere con un uomo che ha una posizione sociale diversa dalla sua. Alfredo spesso non si è sentito all'altezza delle aspettative di Irene, arrivando a svolgere anche due lavori e ad essere sempre stanco per stupirla con dei regali importanti. Ci saranno novità anche per Rosa che dovrà prendere una decisione molto importante sul suo futuro da insegnante.