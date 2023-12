Vittorio Conti potrebbe mostrarsi infastidito dall'atteggiamento della sua ex Marta Guarnieri nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal 25 al 29 dicembre in prima visione assoluta su Rai 1.

Sì, perché la donna, dopo essere rientrata a Milano, convincerà Matilde a lasciare Milano e a trasferirsi altrove per un po' di tempo, così da permettere a suo marito Tancredi di dimenticarla.

Una soluzione che Conti non gradirebbe, dato che proprio in questo ultimo periodo lui e Matilde si erano lasciati andare alla passione.

Matilde lascia Milano dopo aver parlato con Marta

Con le puntate della soap opera previste fino al 22 dicembre Marta troverà una soluzione per evitare che suo cugino possa soffrire per la moglie e compiere vendette nei suoi confronti.

La donna chiederà a Matilde di lasciare Milano e far perdere le sue tracce in gran segreto, così da permettere al marito di dimenticarla.

Matilde seguirà il suo consiglio e deciderà di trasferirsi in Giappone per un po' di tempo, lasciando di stucco anche Conti che ben presto scoprirà che dietro questa scelta c'è lo zampino della sua ex compagna.

Vittorio potrebbe scontrarsi con la sua ex Marta nelle puntate de Il Paradiso dal 25 al 29 dicembre

E, a quel punto, con le puntate della soap previste dal 25 al 29 dicembre in tv non si esclude che Vittorio possa affrontare "faccia a faccia" Marta, dicendole di non aver gradito affatto la sua intromissione nella vita di Matilde e conseguentemente anche in quella sua.

Il proprietario del grande magazzino rischierebbe così di tirare fuori tutta la rabbia nei confronti di Marta, al punto da chiederle di fare un passo indietro circa le decisioni che riguardano le vite degli altri, evitando di dare consigli non richiesti, dato che lei è stata la prima in passato a fare tutto di testa sua.

Gli appassionati della soap temono per il futuro sentimentale di Vittorio Conti

E in effetti, se il ritorno di Marta da un lato ha entusiasmato una vasta fetta di fan che da tempo chiedevano il suo rientro in scena, dall'altro ha scontentato quelli che ormai speravano in un nuovo inizio per Vittorio al fianco di Matilde.

"Non è possibile che adesso per Vittorio riparta tutta la trafila e inizino nuove sofferenze quando ormai sembrava essere finalmente felice con la Frigerio" è il commento di un telespettatore della soap opera su Facebook.

"Mamma mia, povero Conti che adesso dovrà fare i conti con la presenza costante della sua ex che sicuramente lo rimetterà in crisi", scrive ancora qualcun altro in rete.

"Non c'è pace per Vittorio proprio adesso che sembrava aver ritrovato un po' di serenità. Speriamo almeno in un lieto fine, qualunque esso sia, anche se Marta non è per niente affidabile", sentenzia ancora un altro utente.