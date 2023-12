Negli episodi di Un posto al sole in onda dall'11 al 15 dicembre Roberto e Marina eviteranno in ogni modo che Ida e Diego possano stare insieme. Inoltre Samuel sarà pentito per avere tradito Speranza ed è desideroso di tornare con lei. Intanto Michele non potrà aiutare la figlia Rossella nelle spese delle sue nozze a causa delle proprie difficoltà economiche. Infine Alberto starà sempre peggio per la fuga di Clara col piccolo Federico e inizierà a bere.

Viola e Raffaele spronano Ornella a non andare in pensione

Marina e Ferri saranno preoccupati in quanto Lara dopo il risveglio possa dire alle autorità competenti che è stata Gabriella a ferirla e che questo possa portare gli inquirenti a collegarla alla signora Giordano.

Intanto Don Raimondo si salverà grazie all'intervento di Ornella. Luca le sarà grato, ma la donna sarà sempre più convinta di andare in pensione. Raffaele e Viola la esorteranno a cambiare idea, ma tutto sarà inutile.

Nel frattempo proseguiranno i preparativi delle nozze di Rossella, la quale dovrà operare dei tagli per risparmiare. In tale contesto Silvia manifesterà a Giancarlo il suo dispiacere per il fatto che il suo ex Michele non abbia intenzione di dare un adeguato contributo per le nozze della figlia dato che ha dei problemi economici. In tutto questo Riccardo non concorderà con la scelta di Rossella di lavorare con le ambulanze. Nunzio al contrario le mostrerà tutto il proprio sostegno.

Nel frattempo Ida non vorrà più tenere nascosto di essere la vera madre di Tommaso, ma dovrà fronteggiare il ritorno di Lara Martinelli.

Marina e Ferri preoccupati dal rapporto intimo di Ida e Diego

I coniugi Ferri dovranno fronteggiare Lara che pare completamente pentita per quello che ha fatto in passato. I due saranno ansiosi anche per la vicinanza sempre più crescente tra Ida e Diego.

Intanto Nunzio apprenderà che il vero motivo per cui Michele non può aiutare la figlia con le spese del matrimonio, è dovuto ad alcune difficoltà economiche.

Nel frattempo Ida e Diego saranno molto intimi e crescerà la preoccupazione in Marina e Roberto che la donna possa raccontare all'uomo la verità su di lei ed il piccolo Tommaso.

I due pertanto ragioneranno su una partenza della donna in Polonia, per farla riunire alla sua famiglia. In tutto questo Ornella sarà prossima ad avviare le pratiche per il pensionamento.

Samuel sarà preso dai rimorsi per avere tradito Speranza e vorrebbe poter tornare indietro. Pure la giovane crederà all'ipotesi di un futuro con Piccirillo, ma Mariella e Guido proveranno a dissuaderla.

Infine Niko crederà che la mancanza di Alberto nello studio è dovuto al fatto che si sia messo alla ricerca di Clara. In realtà l'uomo starà male per la fuga della sua ex con il piccolo Federico e ha iniziato a ubriacarsi.

Alberto Palladini, una situazione delicata

Nelle puntate precedenti infatti la sua ex Clara Curcio ha deciso di fuggire insieme al malavitoso Eduardo e ha portato con sé anche il piccolo Federico. Ovviamente Palladini non sa dove si trovano ed è quindi particolarmente preoccupato, in particolare per il bambino. Tutta questa situazione ha influito negativamente sullo stato emotivo dell'avvocato, che è caduto in uno stato depressivo che lo ha portato a iniziare a bere grosse quantità di alcolici e a smettere di lavorare.