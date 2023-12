Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 la Contessa Adelaide rischia di mandare all'aria la sua relazione con Marcello Barbieri.

La donna si ritroverà a mettere in discussione il loro sentimento e non si esclude che il motivo possa essere legato al suo storico Umberto Guarnieri, col quale sembrano esserci dei conti in sospeso.

Adelaide potrebbe liberarsi di questo peso proprio con la nipote Marta Guarnieri, che ha sempre considerato come una figlia, e svelarle di provare ancora dei sentimenti per suo padre.

Marcello vuole riconquistare Adelaide

Adelaide, dopo il suo rientro a Milano in seguito al lungo periodo di tempo trascorso in Svizzera, si mostrerà particolarmente fredda e in parte distaccata nei confronti del compagno Marcello.

Il ragazzo proverà a parlarle per cercare di capire cosa stia succedendo e ben presto si renderà conto che la contessa non ha intenzione di riprendere in mano le redini della loro relazione.

Durante i prossimi episodi Marcello cercherà di non darsi per vinto e proverà comunque a fare breccia nel cuore della sua amata, ma i suoi tentativi non saranno ben accolti.

È possibile che Adelaide sveli a Marta di amare ancora Umberto Guarnieri

Col passare degli episodi non si esclude che possa venir fuori tutta la verità sul conto della contessa e in particolar modo il fatto che provi ancora un interesse nei confronti del suo ex Umberto.

Complice la ritrovata sintonia che Adelaide ritroverà con la nipote Marta, rientrata con lei a Milano dopo un lungo periodo di assenza, non si esclude che possa essere proprio lei la persona alla quale svelerà i suoi dissidi d'amore.

In questo modo la contessa confermerebbe il fatto di non essere più interessata al giovane Barbieri, che ha contribuito a lanciare nel mondo dell'imprenditoria milanese, e proverebbe a rimettersi in gioco per far breccia nel cuore del commendatore.

Un ritorno di fiamma che renderebbe felice una fetta di fan della soap, che ha più volte chiesto agli sceneggiatori di puntare su questo ritorno di fiamma.

I fan sognano il ritorno di fiamma: 'Sarebbe stupendo'

"Umberto e Adelaide nuovamente insieme renderebbe questa soap ancora più avvincente, sicuramente non deluderebbero le aspettative", ha commentato un fan della soap opera su Facebook.

"Sarebbe stupendo rivederli innamorati e felici come ai vecchi tempi", ha scritto un altro utente sui social.

"Sono bellissimi insieme ed è palese a tutti che entrambi sono ancora innamorati l'uno dell'altro", ha sentenziato un altro fan.