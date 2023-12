Thorne tornerà a Los Angeles nelle prossime puntate di Beautiful in occasione della riunione di famiglia organizzata da Eric. Le anticipazioni annunciano che l'uomo sarà sconvolto dalle parole di Ridge: "Papà sta morendo". Brooke invece sarà pronta a consolare Bridget, distrutta al pensiero di perdere il suo amato papà. I figli di Forrester saranno uniti nel dolore, mentre alla villa il capofamiglia avrà l'ennesimo malore prima della festa, ma si rialzerà, deciso a trascorrere la serata con tutti i suoi figli.

Thorne e Bridget apprenderanno il vero motivo della festa di Eric

Eric Forrester continuerà a portare avanti il suo progetto: prima di morire vuole trascorrere il suo tempo con tutti i figli e Donna gli starà vicino. Thorne arriverà da Los Angeles per la riunione di famiglia, ignaro di quello che sta succedendo realmente a suo padre. Ridge gli dirà la verità quando saranno soli alla Forrester Creations: "Papà sta morendo". L'uomo sarà sconvolto al pensiero di dover dire addio a suo padre e quando Steffy entrerà nella stanza la abbraccerà piangendo.

In città arriverà anche Bridget che troverà conforto tra le braccia di sua madre Brooke: "Non esiste una cura conosciuta". La giovane donna si domanderà come poter fingere di non sapere nulla alla festa, ma Brooke la incoraggerà a fare felice Eric esaudendo il suo desiderio.

Il malore di Eric prima della riunione di famiglia

Nel frattempo Eric si preparerà ad accogliere i suoi figli in grande stile, indossando un abito elegantissimo. L'emozione si farà sentire e l'uomo dirà a Donna che sarà una festa indimenticabile, l'ultima riunione di famiglia. Poco prima della festa l'anziano crollerà sul pavimento e farà prendere un grosso spavento a Donna che però non potrà chiamare i soccorsi.

Eric infatti, le impedirà di rivolgersi ai sanitari perché non vuole rinunciare per niente al mondo alla sua festa. L'uomo si rialzerà e Donna gli raccomanderà di non bere durante la serata e di usare l'ossigeno che lo aiuterà a stare meglio. Thorne, Ridge, Bridget e gli altri non sapranno come fare a restare sereni e per regalare al loro padre delle ore di felicità senza crollare, ma dovranno farlo.

Quando arriveranno i suoi figli, Eric farà nascondere la bombola dell'ossigeno e li accoglierà con gioia. Tutti alzeranno il bicchiere per un brindisi, ma la mano di Forrester tremerà visibilmente.

Analisi sulle prospettive di Beautiful: con Eric andrebbe via il pilastro della famiglia Forrester

Ma Eric morirà davvero? I medici non hanno lasciato nessuna speranza, affermando che soltanto un miracolo potrà salvarlo. In passato il pubblico di Beautiful è stato abituato ad assistere a diversi addii di personaggi per sono miracolosamente tornati sulla scena, come Sheila e Finn (solo per citare i più recenti), Per Eric Forrester, però, potrebbe essere diverso visto che a ucciderlo sarebbe una grave malattia.

L'uomo sembrerebbe davvero pronto all'addio, come anni fa era accaduto per la sua prima moglie, Stephanie Forrester. La donna morì tra le braccia di una disperata Brooke a causa di un cancro che non le lasciò scampo.

Con Eric andrebbe via l'ultimo pilastro della grande famiglia Forrester oltre che un personaggio presente nella soap americana dalla prima puntata nel 1987, da sempre interpretato dallo stesso attore, John McCook. Un primato che condivide insieme a Brooke (Katherine Kelly Lang).