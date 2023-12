Marta Guarnieri è tornata a Milano dopo un lungo periodo di assenza ed è pronta a tenere banco nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Tuttavia, nel corso dei prossimi episodi si scoprirà il motivo che ha spinto la donna a ritornare dai suoi familiari, dopo che sembrava essersi costruita una vita felice in America.

Il motivo potrebbe essere legato ad una storia d'amore finita male, tale da spingere la figlia del commendatore Guarnieri a voler chiudere col passato e cercare rifugio dai suoi cari.

Il ritorno di Marta Guarnieri commuove papà Umberto

Nel corso della puntata della soap opera trasmessa il 15 dicembre su Rai 1 gli spettatori hanno assistito al ritorno ufficiale di Marta, che ha colto di sorpresa anche suo padre.

Umberto non era a conoscenza del rientro di sua figlia e quando l'ha vista, accompagnata dalla contessa Adelaide, non ha potuto trattenere la sua commozione.

Padre e figlia hanno avuto modo di riabbracciarsi dopo un lungo periodo di separazione e adesso avranno la possibilità di raccontarsi tutto quello che non si sono detti in questi anni.

Le puntate che andranno in onda fino al 22 dicembre rivelano che Marta si sentirà anche in difficoltà nei confronti del padre, perché non ha avuto il coraggio di informarlo di una sua relazione avuta in America.

Marta forse è tornata per dimenticare una relazione finita male

A tal proposito, non si esclude che Marta non voglia parlarne liberamente con papà Umberto perché questa relazione è finita male e potrebbe essere proprio questo il motivo che ha spinto la donna a ritornare in Italia.

Sì, perché in America Marta stava inseguendo il suo sogno ed ora ormai diventata una fotografa professionista, ottenendo importanti riconoscimenti.

Insomma, una vita serena e felice ma la fine di questo nuovo amore e la sofferenza provata, l'avrebbe spinta a lasciarsi alle spalle il passato e ritrovare un po' di calore e serenità tra i suoi affetti più cari.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio

A Milano, la donna avrà modo di ritrovare anche il suo vecchio grande amore: trattasi di Vittorio Conti, reduce da un periodo decisamente turbolento dovuto all'inizio della sua relazione con Matilde.

Frigerio, però, verrà convinta da Marta a lasciare Milano e trasferirsi in Giappone per un po' di tempo, così da permettere al marito Tancredi di farsi passare la rabbia.

A quel punto, non si esclude che Marta possa tornare a far breccia nel cuore del proprietario del grande magazzino e un ritorno di fiamma tra i due ex sarebbe a dir poco gradito ai numerosi fan e appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1.