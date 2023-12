Gemma Galgani deciderà di chiudere la frequentazione con il cavaliere Antonio nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste su Canale 5. La dama torinese farà un passo indietro, tanto da spingere il cavaliere a uscire di scena dal cast del trono over.

Roberta e Alessandro, invece, decideranno di riprovarci e di continuare a frequentarsi, ma in studio il cavaliere svelerà di voler intraprendere una frequentazione anche con Cristina.

Gemma considera Antonio un amico e lui se ne va dal programma

Per Gemma arriverà il momento di un bilancio finale in merito alla sua frequentazione con Antonio, un cavaliere arrivato in trasmissione per conoscerla precisando fin dal primo momento di essere interessato soltanto a lei.

I due hanno approfondito la conoscenza nel corso delle ultime settimane ma, alla fine, il risultato non è stato dei migliori.

Gemma, infatti, in studio ammetterà di non voler andare avanti con Antonio perché lo considera soltanto un amico e non riesce a vederlo come un suo possibile fidanzato.

Un duro colpo per il cavaliere che, al contrario, sembra aver creduto in questo rapporto, ma si ritroverà a fare i conti con la "doccia gelata" da parte della dama e quindi annuncerà di voler andare via, dato che non è interessato a conoscere altre dame del parterre over.

Roberta delusa da Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di questa edizione, inoltre, rivelano che Roberta deciderà di dare una nuova chance al suo rapporto con Alessandro e i due torneranno a frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

La coppia passerà delle giornate insieme a Salerno e Alessandro svelerà che avrebbe voluto portare la dama napoletana all'interno di una spa per concedersi un momento di relax in assoluta tranquillità.

Tuttavia, le buone intenzioni del cavaliere verranno spazzate via quando svelerà di essere interessato anche ad un'altra dama del parterre over: trattasi di Cristina.

Il desiderio di Alessandro di provare a conoscerla meglio finirà per ferire e deludere Roberta, la quale non potrà nascondere la sua amarezza e la sua delusione.

Il punto su Alessandro: le sue scelte creano dubbi

Ancora una volta, quindi, Alessandro terrà banco nel corso dei prossimi appuntamenti, anche se questo suo rientro in trasmissione non sembra aver convinto fino in fondo tutti i fan social del programma.

In tanti sostengono che il cavaliere napoletano non sia interessato per davvero a Roberta, bensì si sarebbe avvicinato solo per far ingelosire la sua ex Ida Platano, consapevole del fatto che tra le due donne vi è una forte antipatia, la quale spesso negli anni le ha portate a ritrovarsi ai ferri corti in studio.