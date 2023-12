Le anticipazioni de La Promessa dal 27 al 29 dicembre rivelano Jimena deciderà di scusarsi con Jana per quanto è successo dai suoi genitori e le offrirà una somma di denaro che la domestica rifiuterà.

Cruz e Lorenzo, invece, si metteranno all'opera per studiare un piano con cui eliminare per sempre Elisa.

Jana ancora provata, poi si riprende

Nella puntata del 27 dicembre, Gregorio proporrà a Pia di cercare una nuova casa dove poter vivere tutti insieme ma la donna non sarà della stessa opinione e preferirà continuare a vivere alla Promessa in camere separate, fino a quando non nascerà il bambino.

Cruz e Lorenzo, invece, all'insaputa di Alonso cercheranno di trovare un modo per impedire che la baronessa possa ereditare il denaro del barone.

Maria chiede a Pia di poter concedere un giorno di riposo a Jana: la domestica è ancora troppo debole per poter riprendere in mano le sue attività e chiederà alle cuoche di prepararle una ricca colazione. Jana, però, vorrebbe tornare al suo lavoro al più presto e si rifiuterà di farsi visitare, ma poi avrà un altro capogiro.

Le anticipazioni del 28 dicembre rivelano che tutti i domestici del palazzo si daranno da fare per coprire Jana nei suoi doveri, in modo tale che Petra non si accorga che è ancora malata.

Jimena si scusa con Jana, Cruz spietata: anticipazioni de La Promessa al 29 dicembre

Jimena deciderà di scusarsi con Jana e afferma di non sapere nulla su quanto è accaduto a casa dei suoi genitori, ma soprattutto non si capacita di come sia potuto succedere.

Intanto, il piano di Martina di rinchiudere Simone e Candela per risolvere i loro problemi, ottiene il risultato opposto: le cuoche finiranno per ritrovarsi ai ferri corti, lasciando intendere che non c'è una vera soluzione ai loro problemi.

L'appuntamento del 29 dicembre, invece, vedrà Cruz e Lorenzo mettere a punto un piano per uccidere Elisa. Cruz riterrà che la soluzione migliore sia quella di somministrarle un veleno che non lasci tracce.

Jimena deciderà di offrire una somma di denaro a Jana per scusarsi dopo quello che è accaduto a casa dei suoi genitori, ma la domestica rifiuterà l'offerta.

Jimena andrà su tutte le furie e si sfogherà con Manuel che, contrariamente alle aspettative della compagna, si schiererà dalla parte di Jana.

L'appuntamento con la soap anticipa alle 14.10 per tre giorni

Le puntate previste dal 27 al 29 dicembre andranno in onda in un formato speciale su Canale 5. Complice l'assenza di Terra amara e degli appuntamenti quotidiani con Uomini e donne e il daytime di Amici 23, Mediaset ha scelto di promuovere la soap opera spagnola, regalando ai fan degli appuntamenti della durata di quasi tre ore.

La soap prenderà il via alle 14.10 e andrà avanti fino alle 16.55 circa, quando la linea passerà al tradizionale appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che sarà regolarmente in onda anche nelle giornate festive.