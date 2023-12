L'appuntamento con Terra Amara si rinnova per il pomeriggio di domenica 31 dicembre, quando alle 15 andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Betul sarà sempre più spietata e senza scrupoli, dato che intenderà mettere le mani non solo sul patrimonio degli Yaman, ma anche su quello di Fekeli.

Intanto Zuleyha deciderà di assumere un detective per indagare sulla persona che ha acquistato il 25% delle azioni della tenuta Yaman e scoprirà che si tratta di Mehmet Kara.

Betul senza scrupoli, Fikret pronto a cambiare casa

Betul non conoscerà limiti e si dirà pronta a mettere le mani sulla fortuna degli Yaman, così da poter entrare in possesso di tutte le loro ricchezze. Non è finita qui, perché la donna avrà anche intenzione di mettere le mani sul patrimonio di Fekeli.

Intanto il rapporto sempre più stretto tra Fikret e Zuleyha finirà per creare dei pettegolezzi in città in merito a una possibile relazione in atto.

Per tale motivo Fekeli deciderà di parlare con il nipote di queste voci che circolano sulla loro famiglia e a quel punto Fikret prenderà una decisione importante: cambiare casa e in tal modo far tacere questi pettegolezzi privi di fondamento.

Zuleyha assume un detective: anticipazioni Terra amara del 31 dicembre

Zuleyha deciderà di assumere un detective privato perché vuole sapere il nome della persona che ha comprato un quarto delle azioni dell'azienda Yaman.

Alla fine si scoprirà che si tratta di Mehmet Kara, un nuovo personaggio che presto arriverà a creare scompiglio nella sua vita.

Il detective, inoltre, svelerà alla donna un'altra sua scoperta: vivo o morto Demir si trova ancora a Cukurova e non sarebbe stato portato via, così come si ipotizzava.

La sparizione di Demir Yaman avvolta nel mistero assoluto

La sparizione di Demir ha gettato nello sconforto la famiglia Yaman. Nelle puntate precedenti della soap opera l'uomo è stato rapito dalla sua villa durante un assalto e da quel momento in poi si sono perse le tracce.

Nessuno sa che fine abbia fatto né tantomeno dove sia stato portato. I suoi familiari hanno continuato a cercare la verità sperando di poter arrivare a una risoluzione di questo giallo, ma così non è stato.

Tutte le piste seguite fino a questo momento hanno portato a un riscontro negativo e solo nel corso dei prossimi appuntamenti della quarta stagione si scoprirà che il ricco imprenditore è stato assassinato. Il suo corpo verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera riposta in un vecchio capannone abbandonato.