Nelle puntate di Un posto al sole in programma da lunedì 1° a venerdì 5 gennaio 2024 Ida continuerà a essere prigioniera della sua famiglia in Polonia. Proverà anche a fuggire, ma la situazione si rivelerà tutt'altro che facile. Eugenio e l'ex moglie Viola, invece, si renderanno protagonisti di nuovi scontri, e a farne le spese saranno anche il piccolo Antonio.

Anticipazioni Un posto al sole: Eugenio e Viola continuano a litigare

L'ultimo giorno dell'anno verrà festeggiato a Palazzo Palladini alla presenza di tutti gli inquilini e sarà una serata piena di sorprese.

Guido dovrà vedersela con alcuni grattacapi di casa Altieri e Cerruti, ma anche Sasà, Samuel e Speranza dovranno affrontare un'amara verità.

Raffaele sarà in ansia per la situazione familiare tra sua figlia ed Eugenio. I due continueranno a litigare furiosamente, tanto che ad andarci di mezzo sarà loro figlio Antonio.

Intanto la storia d'amore tra Samuel e Micaela diventerà sempre più seria. Speranza, invece, prenderà una decisione senza ascoltare il parere del padre, mentre Viola farà una scoperta che la lascerà sconvolta.

Ida prigioniera della sua famiglia in Polonia

Viola avrà intenzione di affrontare Antonio insieme a Eugenio. Speranza, invece, si libererà dei consigli del padre grazie all'intervento di un personaggio misterioso.

La ragazza si getterà a capofitto in una nuova avventura dopo la fine della sua storia d'amore con Samuel.

Clara non saprà se permettere ad Alberto di trascorrere del tempo con Federico, mentre i rapporti tra Viola e suo figlio saranno molto delicati. Antonio farà soffrire la madre e lei non saprà come affrontare questa situazione.

Diego cercherà di avere notizie di Ida, all'oscuro del fatto che sia prigioniera in Polonia della sua famiglia. La donna cercherà di fuggire dalla propria abitazione, ma l'impresa sarà tutt'altro che facile. Michele scoprirà che tra gli estimatori di Micaela alla radio c'è una persona a lui molto vicina.

Quale sarà il futuro di Ida: ipotesi Upas

Nelle prossime puntate di Un posto al sole tutti i riflettori saranno puntati su Ida, che come già accennato è prigioniera della sua famiglia in Polonia. Suo padre, sua zia e suo cugino le hanno impedito di far ritorno a Napoli dopo aver stretto un accordo con Roberto e Marina per ottenere la custodia di Tommaso. Un'assenza che fa preoccupare Diego, il quale potrebbe decidere di intervenire.

Il fratello di Viola potrebbe recarsi in Polonia per indagare di persona sulla scomparsa di Ida. Non si esclude che il giovane venga aiutato da Raffaele nella sua "missione" di salvataggio. Per questo motivo padre e figlio potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione difficile.