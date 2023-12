Con le nuove puntate della quarta stagione di Terra Amara Zuleyha scoprirà che Demir ha avuto una relazione segreta con la sorella di Hakan e non la prenderà affatto bene.

La donna non potrà fare a meno di tornare indietro con la mente e di ripensare alle cattiverie che ha dovuto subire dal padre di sua figlia, al punto da decidere di voler chiedere ufficialmente il divorzio e voltare pagina.

Altun scopre della relazione tra Demir e Hulya

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera turca rivelano che una strana donna si recherà da Zuleyha per informarla della relazione segreta che suo marito ha avuto con Hulya, la sorella di Hakan.

Una rivelazione inaspettata per la signora di Cukurova, che in un primo momento crederà di essere vittima di un raggiro da parte di questa donna, ipotizzando che voglia solo denaro da lei.

In realtà questa donna conosce molti dettagli della relazione che c'è stata tra Yaman e la sorella di Hakan, tanto da essere in possesso anche di una lettera che l'uomo le aveva scritto in passato che si appresterà a consegnare nelle mani di Zuleyha.

Zuleyha vuole divorziare da suo marito: anticipazioni Terra amara quarta stagione

A quel punto deciderà di indagare sul conto di Hulya: vuole vederla e conoscerla dal vivo, tanto da informare subito Hakan della sua decisione.

In un primo momento, però, l'uomo non sarà ben predisposto ad acconsentire a questo incontro ma Zuleyha andrà avanti per la sua strada perché vuole togliersi ogni dubbio.

I due faranno così il viaggio assieme per recarsi da Hulya, durante il quale Zuleyha ripercorrerà tutti i momenti tristi che ha vissuto con Yaman: dalle svariate volte in cui l'ha separata dai suoi figli fino a quando l'ha spedita in carcere.

E dopo questa scoperta prenderà una decisione drastica: intende divorziare definitivamente e aspetterà il suo rientro a casa per porre la parola fine al loro matrimonio.

La turbolenta storia d'amore di Zuleyha e Demir

E in effetti sono state diverse le angherie che la signora di Cukurova ha dovuto subire nel corso degli anni per colpa di Demir Yaman.

L'uomo si è sempre mostrato particolarmente spietato nei confronti della donna, soprattutto dopo aver compreso che nonostante il loro matrimonio il suo cuore apparteneva a Yilmaz.

In tutti i modi ha cercato di ostacolare il loro amore e solo nel corso degli ultimi tempi si rese conto che era diventato inutile fargli la guerra: a quel punto accettò di concedere il divorzio alla moglie e di lasciarla libera di viversi la sua storia d'amore con Yilmaz.

Una favola che tuttavia non è durata a lungo, perché Yilmaz morì poco dopo in seguito ad un terribile incidente automobilistico [VIDEO] che non gli diede scampo.