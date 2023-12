Terra amara si fermerà dal 25 al 29 dicembre per le vacanze natalizie e al suo posto andrà in onda La Promessa con un lungo appuntamento. La soap spagnola sarà infatti trasmessa su Canale 5 dalle 14.10 alle 16.55 riempendo così lo spazio tra Beautiful e Pomeriggio Cinque per il 27, 28 e 29 dicembre. Durante i giorni di Natale e Santo Stefano saranno invece trasmessi dei film a tema natalizio.

Le vicende di Zuleyha saranno sospese dopo l'omicidio di Umit

Per Terra Amara arriva dunque una pausa in occasione del periodo natalizio: dal 25 al 29 dicembre la soap turca non verrà trasmessa.

Resterà in sospeso, quindi, la storia di Zuleyha appena rimasta sola senza il sostegno di Demir. Quest'ultimo, infatti, è sparito dopo il terribile agguato alla villa con sua moglie chiamata ad affrontare la perfidia di Umit che rapisce suo figlio Adnan. Il sequestro finirà in tragedia, perché la dottoressa sarà uccisa da Zuleyha.

Il pubblico di Canale 5 dovrà aspettare per vedere come si concluderà questa storia, ma nel frattempo potrà seguire le vicende de La Promessa. La soap spagnola andrà in onda il 27, 28 e 29 dicembre a partire dalle 14.10 e fino alle 16.55 con un lungo appuntamento. Si partirà da Pia e Gregorio che dopo il matrimonio decideranno di restare alla Promessa, mentre Cruz e Lorenzo dovranno capire come affrontare la presenza ingombrante della baronessa.

Non mancherà poi lo spazio riservato a Jana che dopo il suo ritorno dal servizio dei duchi sarà in condizioni di salute molto precarie.

Cambia la programmazione per le festività

Per il pomeriggio del 25 e 26 dicembre Canale 5 proporrà dei film di Natale che occuperanno tutta la fascia oraria che va dalle 13.40 fino alle 18.45 quando sarà trasmesso come sempre Caduta libera, il quiz show con Gerry Scotti.

Terra amara tornerà il 30 dicembre con l'ennesimo colpo basso di Abdlukadir che farà incendiare la villa di Fekeli. Al suo interno ci sarà Betul che porterà in salvo Kerem Alì, con l'accaduto che porterà la ragazza ad avvicinarsi a Fikret. Terra amara entrerà così nel vivo della quarta e ultima stagione, con l'arrivo di nuovi personaggi che daranno inizio a nuovi intrighi, in particolare Hakan, destinato a far tornare a battere il cuore a Zuleyha.

Il pubblico protesta per la durata ridotta de La Promessa

Il cambiamento del palinsesto di Canale 5 verrà sicuramente ben accolto dai fan de La Promessa che più volte in queste settimane hanno protestato per lo spazio troppo ridotto dedicato alla soap.

Con il ritorno dei programmi televisivi del pomeriggio, da settembre La Promessa va infatti in onda con un mini appuntamento di appena quindici minuti. Sui social i commenti al riguardo sono stati molti: "Peccato che va in onda solo per poco tempo, potrebbero diminuire i programmi spazzatura", "La fanno durare troppo poco", si legge nei gruppi dedicati a La Promessa.