Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra amara, che in Italia andranno in onda nel 2024 inoltrato, rivelano che Zuleyha si ritroverà ancora una volta in pericolo di vita dopo essere stata colpita da un proiettile. Le condizioni di salute della donna desteranno grande preoccupazione tra i medici e, durante l'operazione, sarà vittima anche di un arresto cardiaco.

Hakan vivrà dei momenti di grande apprensione, ma non lascerà mai da sola la sua amata con la speranza di poterla riavere al più presto al suo fianco.

Nuova vita per Zuleyha nella quarta stagione della soap

La quarta stagione della soap segnerà una svolta importante nella vita di Zuleyha, la quale riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato e dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Demir, giungerà a una importante conclusione: non ha mai amato per davvero il ricco Yaman.

Intanto un nuovo uomo riuscirà a far breccia nel suo cuore: trattasi del ricco e potente Hakan, che fin dal primo momento attirerà l'attenzione della donna, anche se inizialmente non sarà tutto rose e fiori.

I due si ritroveranno sul piede di guerra per questioni lavorative ma, col passare del tempo, Hakan riuscirà a conquistare il cuore della signora e insieme decideranno di intraprendere una relazione sentimentale.

Ci sarà un momento in cui Hakan deciderà di compiere il grande passo e chiedere alla donna di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Zuleyha colpita da un proiettile e ha un arresto cardiaco: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni turche rivelano che quello che doveva essere un momento di gioia si trasformerà in un incubo: qualcuno spierà la coppia in segreto e farà partire un colpo di arma da fuoco, il quale finirà per prendere proprio la signora di Cukurova.

Zuleyha cadrà al suolo tra lo stupore di Hakan che si metterà subito all'opera per chiamare i soccorsi e fare in modo che la sua amata possa essere salvata.

Le condizioni di salute della donna desteranno grande preoccupazione anche tra i medici, i quali decideranno di intervenire subito con un intervento.

L'operazione durerà molto tempo e, a un certo punto, la donna sarà anche vittima di un arresto cardiaco che farà temere il peggio.

Hakan supporta Zuleyha dopo l'operazione

Per fortuna i medici riusciranno a salvare la donna che, dopo l'operazione, sarà in coma ma potrà contare sul supporto del suo compagno che non la lascerà mai sola.

Hakan veglierà giorno e notte su Zuleyha e le parlerà in continuazione, chiedendole di risvegliarsi al più presto e riprendere in mano le redini della loro relazione. Una situazione che alimenterà la gelosia di Fikret, dato che l'uomo nutre un sentimento segreto nei confronti della vedova del fratellastro Demir.