In Terra amara prossimamente Hakan scoprirà come in realtà è morto Fekeli: è stato ucciso dai suoi uomini su ordine di Abdülkadir. Quest'ultimo gli spiegherà che l'ha fatto per il suo bene, anche perché Fekeli aveva scoperto la sua vera identità, ma ad Hakan sembrerà esagerato averlo ucciso solo per quello, anche perché la sua paura sarà un'altra: il ritorno di Demir e la possibilità che sveli a tutti chi sia in realtà.

Hakan non sopporta Fikret

Hakan sarà abbastanza infastidito a causa di Fikret. Quest'ultimo, infatti, gli sta alle calcagna perché non sopporta di vederlo accanto a Züleyha.

In una conversazione con Abdülkadir gli racconterà che non lo sopporta più e la sua gelosia si è un po' attenuata solamente perché è intervenuta Züleyha.

Alla conversazione sarà presente anche uno degli uomini di Abdülkadir e Hakan, che quando vedrà il suo capo arrabbiato per la situazione con Fikret gli dirà: "Se ti dà troppo fastidio siamo pronti a mandarlo nello stesso posto dove abbiamo spedito suo zio".

Hakan scopre che Fekeli è stato ucciso

Ci sarà un chiaro riferimento a Fekeli, perché appunto sono stati gli uomini di Abdülkadir e Hakan a farlo fuori con un'iniezione letale. Hakan rimarrà turbato da questa frase, anche perché fino a quel momento era convinto che Fekeli fosse morto per infarto.

Abdülkadir proverà a fargli credere che il loro collaboratore sta solo scherzando, ma Hakan vorrà una spiegazione seria, così il socio gli dirà che ha chiesto ai loro uomini di uccidere Fekeli in quanto "costretto".

"Ha scoperto la tua vera identità e mi ha anche puntato una pistola alla testa", dirà Abdülkadir. Hakan, però, non sembrerà approvare la scelta del suo complice, anche perché il suo timore sarà un altro: "Quando Demir tornerà a Çukurova svelerà a tutti la mia vera identità".

Hakan si arrabbierà seriamente con Abdülkadir: "Ma veramente hai ucciso Fekeli solo per questo?". Il socio proverà a giustificarsi, ma le sue scuse non avranno tanto successo. Alla fine Hakan "perdonerà" il suo amico, ma la minaccia sarà sempre dietro l'angolo: "Non osare mai più a mentirmi, non ti azzardare a fare dei loschi affari a mia insaputa Abdülkadir".

Un punto sull'interprete di Abdülkadir

Il personaggio di Abdülkadir, interpretato da Erkan Bektaş, è arrivato da veramente poche puntate su Canale 5, ma molto presto anche colui che gli presta il volto riuscirà a farsi conoscere al pubblico italiano.

Attualmente in Turchia interpreta il ruolo di Vural Bakırcıoğlu nella serie romantica Safir, in onda su Atv. Chissà se prima o poi tale produzione possa arrivare anche in Italia, visto che è già stata acquistata dalla tv della Romania, inoltre gli episodi sono stati presentati anche in spagnolo e arabo rispettivamente in Messico e a Dubai.