Negli episodi di Beautiful in onda dal 31 dicembre al 6 gennaio, Brooke deciderà di organizzare una notte romantica insieme a Ridge [VIDEO] per fargli capire che sono fatti per stare insieme. Logan senior però dovrà fronteggiare Steffy, la quale dirà espressamente alla donna che farà di tutto per riunire la sua famiglia e per separarla dal padre.

Thomas dice a Carter di volere stare insieme a Douglas

Ridge inizierà a pensare che Taylor avesse ragione circa il fatto che con Brooke non potrà mai essere del tutto felice. La sua tesi sarà suffragata dalla vista della moglie abbracciata insieme a Bill.

Forrester non si tranquillizzerà nemmeno dopo che Logan e Spencer gli spiegheranno che si è trattato di un gesto amichevole.

Intanto Hope e Steffy proseguiranno il loro dialogo in merito a quale sia la donna più appropriata al fianco dello stilista. Thomas parlerà poi con Carter del rapporto che ha con Douglas. L'unico suo desiderio è quello di restare insieme al bambino, allo stesso tempo però non ha intenzione di arrecare problemi alla giovane Logan.

Hope dice a Brooke di fare attenzione ai fratelli Forrester

Steffy e Thomas esorteranno la madre a combattere per avere Ridge. I due Forrester mediteranno di organizzare qualcosa cosicché la famiglia possa riunirsi. Intanto Brooke spiegherà ad Hope che ha in mente di organizzare una notte d'amore insieme al marito, grazie alla quale vorrà ricordargli che sono fatti per stare insieme.

La giovane Logan sarà d'accordo con la madre, pur facendole presente di fare attenzione ai fratelli Forrester. Steffy in particolare ha organizzato una cena per i suoi genitori [VIDEO], i quali però ribadiranno ai figli che non hanno il diritto di interferire nelle loro questioni personali.

Nel frattempo Liam racconterà a Hope che Ridge ha visto Spencer tra le braccia di Brooke.

A questo punto la ragazza avrà paura che questo possa determinare un allontanamento tra i due. Logan senior però tranquillizzerà la figlia e telefonerà subito al marito, che però non gli risponderà. Dopo una seconda chiamata a rispondere sarà Steffy, la quale farà presente a Brooke che farà di tutto per separarla dal padre.

Convinzione della Forrester è che è giunto il momento di riunire la famiglia e che le Logan non dovranno fare più parte della loro vita.

Ridge nuovamente conteso tra Brooke e Taylor

Nel corso delle 37 stagioni di Beautiful, il ruolo di Ridge è sempre stato al centro di alcune vicende amorose che lo hanno visto conteso molte volte da Brooke e Taylor. Nelle precedenti puntate abbiamo visto come Ridge abbia dichiarato a Taylor di provare ancora dei forti sentimenti per lei e questo nonostante sia sposato con Brooke. Quest'ultima comunque si è mostrata determinata nel difendere il suo matrimonio e nell'evitare di essere esclusa dalle vicende della famiglia Forrester.

Un ruolo importante l'hanno avuto anche Hope e Steffy.

In particolare la figlia della Hayes ha ribadito più volte alla sorellastra come il padre con Brooke non potrà che ricevere solo delusioni. La moglie di Liam invece ha sempre difeso la reputazione della madre.