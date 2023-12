Duro sfogo da parte di Alessandro Vicinanza contro chi lo ha accusato di aver preso in giro Ida Platano. Il giorno successivo al suo ritorno a U&D, infatti, il cavaliere ha risposto su Instagram alla pungente critica di una fan. Amedeo Venza ha condiviso tra le sue storie la piccata replica dell'imprenditore di Salerno sull'amore che ha provato per l'attuale tronista del dating-show: "Non ne posso più".

Frecciatina social per il cavaliere del Trono Over

Il 5 dicembre è stata trasmessa in tv la puntata di U&D in cui Alessandro è tornato in studio: Vicinanza ha subito litigato con Ida sui motivi della loro rottura, avvenuta poco più di un mese fa, dopo quasi un anno insieme.

Tra le storie che Amedeo Venza ha postato su Instagram questa mattina, però, è possibile trovare la risposta che il cavaliere del Trono Over ha dato ad una persona che l'ha punzecchiato in chat.

"Hai solo preso in giro Ida. Sembrava che l'amassi e invece ti sei presentato in trasmissione per trovare l'amore", è questo il messaggio al quale l'uomo ha deciso di replicare in modo deciso nelle scorse ore.

La follower che ha attirato l'attenzione di Alessandro, però, prima ci ha tenuto a precisare all'influencer pugliese che ha provato tenerezza leggendo lo sfogo del protagonista del dating-show.

Le precisazioni sul passato in coppia

"Come vi permettete di giudicarmi senza conoscermi. Sono stufo, non ne posso più", ha esordito Alessandro nello sfogo che Venza ha postato su Instagram la mattina del 6 dicembre.

In merito al sentimento che ha provato per Ida e che alcuni fan hanno messo in dubbio, il cavaliere di U&D ha detto: "Io l'ho amata più di ogni altra persona al mondo, è stata la prima donna con cui sono stato insieme".

"Le ho anche chiesto di sposarmi, ma che ne sapete voi", termina così il messaggio che Vicinanza ha inviato a chi non ha apprezzato il suo ritorno in studio a poco tempo dalla rottura con Platano.

Nel lungo faccia a faccia che hanno avuto davanti alle telecamere, inoltre, i due ex fidanzati hanno fornito versioni diverse sugli ultimi mesi: Ida ha detto di essere stata lasciata quattro volte, Alessandro ha smentito precisando che tra loro ci sarebbero stati solo litigi per motivi futili come dei "like" che lui ha messo alle foto che la moglie di Justin Bieber postava su Ig.

La seconda opportunità con Roberta

Accantonata definitivamente la relazione con Ida, Alessandro ha deciso di riallacciare un rapporto con Roberta.

Le anticipazioni delle puntate di U&D che sono state registrate ma che il pubblico deve ancora vedere su Canale 5, infatti, fanno sapere che la dama e il cavaliere sono andati a cena insieme e si sono scambiati dei baci.

Il giorno dopo, però, Vicinanza ha detto di voler frequentare anche altre persone del parterre femminile e per questo Di Padua ha chiuso la conoscenza.

Gli spoiler delle riprese che si sono svolte il 4 dicembre, però, hanno aggiornato i fan sull'ennesima possibilità che la donna ha dato all'imprenditore e al legame che stanno cercando di ricostruire dopo un anno di gelo.