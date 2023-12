Curro scoprirà che suo padre è Alonso e farà di tutto per avvicinarsi a lui come annunciano le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna. Il ragazzo arriverà a dire al marchese 'Vorrei che tu fossi mio padre", mettendo non poca agitazione in Cruz. Vedere suo nipote sempre più vicino a suo marito non piacerà affatto alla marchesa che inizierà a temere per il suo segreto. La donna proporrà a Lorenzo di mandare Curro a studiare all'estero pur di liberarsi di lui. A sapere la verità sul padre del ragazzo saranno ancora soltanto Petra, Cruz e Ramona: Jana sarà ancora all'oscuro di tutto.

Solo Petra, Cruz e Ramona conosceranno il segreto della paternità di Curro

Sono ancora molti i segreti da scoprire per i protagonisti de La Promessa e uno di questi verrà svelato nelle puntate della seconda stagione ancora in corso in Spagna. Dopo una vita infelice a causa delle violenze di suo padre Lorenzo, Curro scoprirà di essere il figlio di Alonso, il suo amato zio. Il ragazzo verrà a sapere questa verità da una lettera che troverà a casa di Ramona, l'anziana signora amica della defunta madre Dolores. Curro custodirà questo segreto gelosamente e non lo confiderà neanche a sua sorella Jana. Gli unici a sapere che Alonso è il vero padre di Curro saranno Petra, Cruz e Ramona. Il ragazzo continuerà a portare avanti la sua vita normalmente, ma guarderà con altri occhi Alonso e sarà inevitabile cercare un contatto più ravvicinato con lui.

Curro sempre più vicino ad Alonso dopo aver saputo che è suo padre

Curro inizierà a stare sempre più intorno ad Alonso, interessandosi alla gestione della tenuta insieme a Catalina e facendo di tutto per conquistare la fiducia del marchese. Quest'ultimo, dopo un primo periodo di diffidenza, sentirà che suo nipote è sincero tanto che inizierà a confidarsi con lui e ascolterà i suoi sfoghi.

Curro parlerà ad Alonso dei suoi problemi e delle sue preoccupazioni per la salute di Martina e si sentirà finalmente amato. Un giorno il ragazzo si spingerà oltre con le parole, manifestando al marchese il suo grande affetto: "Vorrei che tu fossi mio padre". Alonso, lusingato da queste parole, non potrà fare a meno di parlarne con Cruz che inizierà ad essere molto preoccupata.

La donna noterà l'attaccamento quasi morboso di Curro per suo zio, ma non sospetterà che abbia scoperto la verità. In ogni caso, per prudenza, la marchesa penserà che sia meglio allontanare Curro dal palazzo per un po'. Cruz convincerà Lorenzo a far partire suo figlio all'estero per studiare, ma il ragazzo non avrà nessuna intenzione di lasciare La Promessa.

La storia di Curro e Jana: i due fratelli si sono ritrovati dopo molti anni

Jana è arrivata al palazzo La Promessa facendosi assumere come cameriera con lo scopo di indagare sul suo passato. Da bambina, infatti, è stata costretta a separarsi da sua madre e suo fratello dopo l'aggressione di alcuni uomini incappucciati. La madre Dolores è stata uccisa dagli aggressori, mentre il fratellino è stato rapito e lei è riuscita a scappare.

Grazie al ricordo di uno stemma sull'anello degli aggressori, Jana ha capito che il responsabile della morte di sua madre e del rapimento del fratellino si trova al prestigioso palazzo e per questo si è fatta assumere dai marchesi Lujan. Qui la cameriera ha conosciuto Curro e, dopo averlo osservato bene, ha capito che si trattava del fratello che aveva perso anni prima. Il giovane era stato rapito e dato in adozione a Lorenzo, un padre violento e anaffettivo, e a sua moglie Eugenia che non poteva avere figli. Tra Curro e Jana è nato un legame speciale e i due ragazzi si sono uniti per scoprire tutta la verità sulle loro origini.